Samsung Galaxy S26 Ultra: le prime conferme sulla connettività satellitare

Samsung si prepara a rinnovare la fascia più alta del proprio catalogo e, con la serie Galaxy S26 ormai prossima alla presentazione, iniziano a emergere dettagli sempre più concreti. Tra le indiscrezioni più interessanti delle ultime ore spicca quella che riguarda Galaxy S26 Ultra, modello destinato a rappresentare il vertice tecnologico della nuova gamma. Le informazioni arrivano da documenti ufficiali e delineano uno scenario fatto di continuità su alcuni aspetti e di novità mirate su altri.

La certificazione 3C e la possibile svolta satellitare

Un passaggio chiave arriva dalla certificazione dell’ente cinese 3C, citata dall’insider Abhishek Yadav. Dai documenti emerge che almeno una variante di Galaxy S26 Ultra, destinata al mercato cinese, dovrebbe integrare la connettività satellitare. Si tratterebbe di una funzione pensata per consentire l’invio di messaggi o della posizione ai servizi di emergenza in aree prive di copertura cellulare tradizionale, ampliando così le possibilità di comunicazione in situazioni critiche.

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Al momento, questa caratteristica risulterebbe limitata alla versione locale del dispositivo. Non sono disponibili indicazioni ufficiali sull’eventuale arrivo della stessa tecnologia anche sui modelli destinati all’Europa, aspetto che resta quindi aperto e legato alle scelte commerciali di Samsung per i diversi mercati.

Batteria invariata, ricarica più veloce

Dalla stessa certificazione emergono conferme anche sul fronte energetico. Samsung avrebbe deciso di mantenere invariata la batteria da 5.000 mAh, una capacità ormai consolidata da diverse generazioni sulla linea Ultra. La vera novità riguarda invece la ricarica cablata, che dovrebbe salire a 60 watt, segnando un netto passo avanti rispetto ai 45 watt del modello attuale.

Come già avviene da tempo, il caricabatterie non sarà incluso nella confezione, nemmeno per il mercato cinese. Secondo voci precedenti, inoltre, Galaxy S26 Ultra potrebbe introdurre una ricarica wireless magnetica nativa, soluzione che punta a rendere più pratico l’uso degli accessori compatibili.

Il processore resta una certezza

Sul piano delle prestazioni non sembrano esserci sorprese. Un recente passaggio presso l’FCC ha confermato la presenza dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, chipset personalizzato che dovrebbe equipaggiare almeno la variante Ultra. Una scelta in linea con la strategia adottata da Samsung per i suoi top di gamma, orientata a offrire il massimo in termini di potenza e ottimizzazione.

In attesa dell’annuncio ufficiale, Galaxy S26 Ultra inizia quindi a prendere forma attraverso dettagli mirati, tra conferme attese e novità pensate per rafforzare il posizionamento nella fascia premium.