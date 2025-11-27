Samsung Galaxy S26 Ultra: la variante nera con telaio in tinta, addio bordo argentato

Il prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe introdurre un dettaglio estetico destinato a modificare l’identità visiva della serie. Secondo quanto riportato dal leaker Ice Universe, la variante nera del nuovo modello abbandonerà il bordo argentato che caratterizza alcune configurazioni dell’attuale generazione. Il telaio dovrebbe quindi presentarsi completamente nero, senza quel contrasto cromatico che oggi distingue le diverse finiture.

Per capire l’impatto di questa scelta basta osservare l’attuale Galaxy S25 Ultra. Le opzioni disponibili includono Titanium Jetblack, con cornice grigia, e Titanium Black, che affianca un retro nero a un frame in titanio naturale color argento. Questa soluzione crea un chiaro stacco tra vetro e metallo, rendendo più evidente la struttura del dispositivo e mettendo in risalto la lavorazione del bordo.

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Cosa cambia con la nuova generazione

L’anticipazione suggerisce che il Galaxy S26 Ultra eliminerà proprio questo elemento, adottando una cornice completamente in tinta nella sua versione nera. È un approccio che può conferire un aspetto più uniforme e sobrio, ma che secondo Ice Universe potrebbe avere un risvolto inatteso. La totale assenza di contrasto rischia infatti di accentuare visivamente le cornici del display, creando l’impressione che siano più ampie del reale.

Possibili varianti e strategia di design

Questo non implica necessariamente la scomparsa di più opzioni cromatiche. Samsung potrebbe continuare a proporre due interpretazioni del nero, come avviene oggi con Titanium Black e Titanium Jetblack, differenziandole attraverso finiture o tonalità del retro. L’indicazione principale riguarda piuttosto l’abbandono del bordo chiaro nelle versioni scure, una scelta che segnerebbe la fine del look bicolore nero-argento adottato per anni sui modelli Ultra.

Il cambiamento, se confermato, rappresenterebbe un’evoluzione nel linguaggio stilistico della serie, puntando su un’estetica più omogenea e meno segmentata. L’arrivo della nuova generazione chiarirà se questa direzione verrà estesa anche ad altre colorazioni o rimarrà un’esclusiva della variante nera.