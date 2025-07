Samsung Galaxy S26 Ultra avrà un design super sottile, delusione per la batteria

I primi rumor sul Galaxy S26 Ultra lasciavano immaginare una batteria più capiente rispetto al modello attuale. Le ultime notizie, però, indicano un’altra direzione. Secondo GalaxyClub, fonte ritenuta piuttosto affidabile in ambito Samsung, la capacità rimarrà ferma a 5.000 mAh, proprio come nei precedenti modelli della serie Ultra.

Sebbene dunque non ci siano miglioramenti importanti sotto questo punto di vista, l’azienda ha pensato ad alcune novità interessanti. Samsung infatti avrebbe lavorato per aumentare la densità energetica della batteria, piccolo upgrade che garantirebbe quindi la riduzione dello spessore del dispositivo senza intaccarne l’autonomia. L’ipotesi trova conferma anche nel pensiero di IceUniverse, noto leaker sempre molto vicino all’ambiente Samsung. In questo modo gli utenti avrebbero quindi un miglioramento sensibile, guadagnandone in maneggevolezza e soprattutto estetica.

Una scelta in linea con la filosofia degli ultimi modelli

La batteria da 5.000 mAh è diventata una costante della serie Ultra, a partire dal Galaxy S20 Ultra, lanciato nel 2020. Da allora, l’azienda ha preferito mantenere stabile questo dato, concentrandosi su altri aspetti come l’ottimizzazione software, il miglioramento dei consumi e, negli ultimi tempi, anche sulla riduzione degli ingombri.

Il recente Galaxy S25 Edge ha già mostrato come sia possibile alleggerire il profilo di uno smartphone mantenendo invariata la batteria. Il nuovo S26 Ultra potrebbe seguire la stessa strada, abbinando autonomia e portabilità.

Ricarica rapida: si punta a superare i 45 W

Tra le ipotesi più interessanti c’è anche quella di una ricarica più veloce. IceUniverse lascia intendere che Samsung starebbe valutando un potenziamento oltre i 45 W attuali, ma al momento non sono emersi dettagli precisi in merito.

Per ora resta tutto nel campo delle anticipazioni, ma il quadro che emerge è chiaro: Samsung non cambierà la batteria, ma potrebbe offrire un dispositivo più sottile e veloce da ricaricare, senza sacrificare l’esperienza d’uso. Chiaramente siamo agli inizi, arriveranno molte più indiscrezioni utili per tracciare l’identikit dello smartphone.