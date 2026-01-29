Samsung Galaxy S26: quattro colori in Europa e addio al taglio da 128 GB

Le indiscrezioni sulla serie Samsung Galaxy S26 continuano ad accumularsi e, questa volta, riguardano aspetti molto concreti come colorazioni e configurazioni di memoria per il mercato europeo. Dettagli che, più di tanti rumor sulle specifiche, raccontano bene la strategia che Samsung sembra voler adottare per la sua prossima generazione di top di gamma. Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, l’intera gamma — composta da Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra — arriverà in Europa con una scelta cromatica più razionale e con una decisione che molti utenti aspettavano da tempo: il pensionamento definitivo del taglio da 128 GB.

Quattro colorazioni standard per tutta la gamma

In Europa, tutti e tre i modelli della serie Galaxy S26 dovrebbero essere proposti nelle stesse quattro colorazioni di base:

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Black

White

Sky Blue

Cobalt Violet

Una scelta che punta chiaramente alla semplificazione dell’offerta e che coincide con quanto già visto in precedenti leak hardware, come quelli legati ai carrellini SIM. Non è escluso che Samsung proponga colori aggiuntivi in esclusiva tramite il proprio store ufficiale o in mercati selezionati, soprattutto per il modello Ultra, ma per la distribuzione standard europea la palette sembra ormai definita.

Il taglio da 128 GB va in pensione (finalmente)

La novità più interessante riguarda però lo spazio di archiviazione minimo. Anche il Galaxy S26 “base”, tradizionalmente il modello più penalizzato su questo fronte, dovrebbe partire direttamente da 256 GB.

È un cambio di passo importante: nel 2026, con foto sempre più pesanti, video in 4K e funzioni AI locali, 128 GB erano ormai difficili da giustificare su uno smartphone flagship. Samsung sembra averlo capito e si allinea finalmente alle aspettative di una fascia premium. Le configurazioni previste per il mercato europeo dovrebbero quindi essere:

256 GB come base per tutti i modelli

512 GB come opzione intermedia

1 TB riservato al Galaxy S26 Ultra

Versioni Enterprise più limitate

Interessante anche la gestione delle varianti Enterprise, che dovrebbero essere disponibili solo per:

Galaxy S26

Galaxy S26 Ultra

In entrambi i casi esclusivamente in colorazione nera e solo con 256 GB di memoria, segno che Samsung intende mantenere queste versioni come soluzioni aziendali ben delimitate, senza moltiplicare inutilmente SKU e combinazioni.

Nel complesso, queste scelte suggeriscono un approccio più razionale e maturo: meno frammentazione, meno compromessi sullo storage e una gamma più leggibile per l’utente finale. Non è una rivoluzione, ma è esattamente il tipo di evoluzione che ci si aspetta da una serie flagship arrivata ormai alla sua ventiseiesima iterazione. Per il resto, non emergono novità tecniche rilevanti: il debutto ufficiale è atteso a fine febbraio 2026, con disponibilità commerciale a marzo. Fino ad allora, è probabile che i leak continuino a rifinire il quadro, ma su colori e memoria la direzione sembra ormai tracciata.