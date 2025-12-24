Samsung Galaxy S26 potrebbe arrivare più tardi del previsto

L’attesa per Samsung Galaxy S26 potrebbe rivelarsi più lunga rispetto alle abitudini consolidate degli ultimi anni. Secondo le più recenti indiscrezioni, la nuova generazione di top di gamma della casa sudcoreana non seguirebbe il classico calendario di gennaio, facendo slittare presentazione e disponibilità commerciale di alcune settimane.

Tempistiche diverse rispetto al passato

Negli ultimi cicli, Samsung ha presentato la serie Galaxy S tra metà e fine gennaio, aprendo quasi subito i preordini. Con la gamma Galaxy S26, questo schema potrebbe cambiare. Le informazioni più recenti indicano una possibile presentazione nel mese di febbraio, con arrivo nei negozi non prima di marzo 2026.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

A riportare questo scenario è il noto leaker UniverseIce, secondo cui Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultraverrebbero svelati durante un evento Galaxy Unpacked programmato a febbraio. Resta da chiarire se i preordini partiranno subito o se anche quelli subiranno un leggero rinvio.

Un quadro reso complesso dai rumor

Negli ultimi mesi le indiscrezioni sul lancio dei Galaxy S26 sono state spesso contrastanti. Già in autunno si parlava di possibili ritardi, seguiti poi da voci che indicavano gennaio o febbraio come finestre plausibili. Le informazioni più recenti sembrano invece collocare il debutto nei pressi del Mobile World Congress di Barcellona, in programma dal 2 al 5 marzo.

Alla base di queste oscillazioni non ci sarebbero solo strategie di marketing. Secondo quanto emerso, Samsung avrebbe affrontato valutazioni interne complesse sulla composizione della gamma. Dopo le ipotesi di cancellazione di Galaxy S26+ a favore di un presunto Galaxy S26 Edge, seguite da smentite e nuovi cambi di rotta, l’azienda sarebbe tornata al classico trio di modelli: base, Plus e Ultra. Questi ripensamenti potrebbero aver inciso sulle tempistiche.

L’effetto su One UI 8.5

Il possibile rinvio non riguarda solo gli smartphone. Molti attendono la serie Galaxy S26 anche per il debutto stabile della One UI 8.5, attualmente in fase beta sulla serie Galaxy S25. Se il lancio dei nuovi flagship dovesse slittare, anche il rilascio dell’interfaccia aggiornata sugli altri modelli potrebbe richiedere più tempo, salvo l’introduzione di numerose funzioni esclusive per la nuova generazione.

Al momento non esistono conferme ufficiali. Per conoscere la data definitiva del prossimo Galaxy Unpacked servirà attendere ancora qualche settimana, con Samsung che continua a mantenere il massimo riserbo sui suoi piani.