Samsung Galaxy S25: trapela in rete la data di presentazione ufficiale

Da ormai diverse settimane non si fa altro che parlare dei prossimi top di gamma che riguarderanno la linea Galaxy di Samsung. L’azienda infatti sarebbe pronta a rivelare la nuova serie Galaxy S25 a gennaio 2025.

Sono troppe pelate nuove indiscrezioni in queste ore che avrebbero fatto venire a galla addirittura il periodo preciso, con due date identificate. Stando a quanto detto da alcuni media coreani, il lancio ufficiale potrebbe avvenire tra il 22 e il 23 gennaio, probabilmente a San Francisco. Questa data crea dunque continuità rispetto alla scelta di gennaio già vista con l’S24. In caso di conferma, l’evento potrebbe tenersi di mercoledì, come da tradizione Samsung, garantendo la coincidenza con il 23 gennaio secondo il fuso orario coreano.

Samsung Galaxy S25 a gennaio con il modello Slim in scaletta: queste le indiscrezioni

Come nelle precedenti serie, Samsung prevede tre modelli principali: Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra, quest’ultimo atteso con angoli leggermente più arrotondati. La data di uscita sul mercato è prevista intorno al 31 gennaio, due settimane dopo l’annuncio. Oltre a tutto ciò però potrebbe esserci anche una sorpresa, la quale riguarderebbe il quarto dispositivo della serie. Diversi utenti hanno sentito parlare sul web del possibile Galaxy S25 Slim, il quale potrebbe essere anch’esso oggetto della presentazione.

Il Galaxy S25 Slim potrebbe rappresentare una risposta diretta ad iPhone 17 Air di Apple, posizionandosi come un dispositivo elegante e ultra sottile, anche se meno potente rispetto agli altri modelli. Con uno spessore inferiore a qualsiasi Galaxy precedente, l’S25 Slim dovrebbe integrare la fotocamera Ultra da 200MP, già vista nell’S24 Ultra, ma resta da confermare se manterrà le stesse specifiche elevate.

Questo modello “Slim” punta a un pubblico che cerca stile e performance a un prezzo competitivo, e potrebbe essere il primo smartphone della serie S25 ad arrivare negli Stati Uniti. Inoltre, con il potente processore Snapdragon 8 Elite, Galaxy S25 Slim avrà tutte le carte in regola per competere nel mercato di fascia alta.