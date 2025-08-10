Samsung Galaxy S26 Edge sarà più sottile e con una batteria più capiente

Le prime indiscrezioni concrete sulla prossima serie di flagship Samsung iniziano a delineare un quadro interessante. Tra le novità più discusse, spicca il futuro del Galaxy S26 Edge, che secondo diverse fonti sarà ancora più sottile rispetto al già compatto S25 Edge, ma con una batteria più generosa. Un equilibrio non facile da raggiungere, che potrebbe segnare un ulteriore passo avanti nel design degli smartphone premium del produttore coreano.

Più sottile di prima, ma senza sacrificare l’autonomia

Secondo le informazioni condivise dal noto leaker IceUniverse, Galaxy S26 Edge dovrebbe presentare uno spessore di 5,5 mm, riducendo di appena 0,3 mm il già sottile profilo del modello precedente. Una differenza minima sulla carta, ma che conferma l’intenzione di Samsung di spingere ancora di più sul design compatto.

La vera sorpresa, però, riguarda la capacità della batteria. Il leaker parla di 4.200 mAh, un valore superiore di 300 mAh rispetto a Galaxy S25 Edge. Si tratta di un miglioramento non scontato, soprattutto considerando la riduzione dello spessore. Alcuni giorni fa, lo stesso leaker aveva indicato una batteria da 4.400 mAh: il disallineamento potrebbe dipendere dalla distinzione tra capacità tipica e capacità nominale, una differenza tecnica che spesso genera confusione nei dati preliminari.

Addio al modello Plus: S26 Edge al centro della scena

Un’altra voce che continua a trovare conferme riguarda il possibile addio alla versione Plus. Samsung potrebbe decidere di sostituirla con l’Edge, rendendolo il nuovo riferimento per chi cerca un dispositivo di fascia alta ma senza le dimensioni dell’Ultra. Non è da escludere, però, l’arrivo di una variante inedita, che potrebbe chiamarsi Galaxy S26 Pro.

Il lancio della serie è atteso per l’inizio del 2026, quindi non è escluso che alcuni dettagli tecnici siano ancora in via di definizione. Ma se queste anticipazioni verranno confermate, il Galaxy S26 Edge potrebbe rappresentare una delle proposte più bilanciate e raffinate mai realizzate da Samsung.