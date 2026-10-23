Samsung Galaxy S26 da 512GB al minimo storico su Amazon: 869€

Trovare un Samsung Galaxy S26 con 512GB a meno di 900 euro, a poche settimane dal debutto, non è cosa da tutti i giorni. Eppure su Amazon la versione Sky Blue del nuovo flagship coreano è scesa a 869€, il suo minimo storico, quando il listino ufficiale parla di 1.329€. Un ribasso di questo tipo su un top di gamma così giovane si vede di rado, e diventa ancora più interessante se si considera che dentro c’è parecchia sostanza: tanta memoria, un corpo compatto e la Galaxy AI di ultima generazione.

Ormai spendere oltre 1.300€ per uno smartphone di punta della casa sudcoreana sembra quasi normale. Proprio per questo un’offerta così cambia un po’ le carte in tavola, soprattutto per chi cerca un dispositivo completo senza per forza dover salire fino al modello Ultra.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Samsung Galaxy S26, leggero ma senza rinunce

Il primo aspetto che salta all’occhio è la maneggevolezza. Galaxy S26 pesa appena 167 grammi e misura 71,7 x 149,6 x 7,2 mm, numeri che lo collocano tra i top di gamma più leggeri attualmente in circolazione. Usarlo con una mano sola, anche per parecchio tempo, risulta naturale.

Lo schermo è un Dynamic AMOLED 2X da 6,3 pollici con risoluzione FHD+ (2340 x 1080 pixel) e refresh rate adattivo fino a 120Hz. La luminosità di picco arriva a 2600 nit, quindi la leggibilità resta buona anche sotto il sole pieno. A proteggere il pannello ci pensa il Corning Gorilla Glass Victus 2, mentre la certificazione IP68 mette il telefono al riparo da acqua e polvere.

Sotto la scocca lavora il nuovo Exynos 2600, un processore Deca Core a 64 bit realizzato con un processo produttivo a 3 nanometri e affiancato da 12GB di RAM. Non manca il supporto al WiFi 7, una caratteristica che in questa fascia di prezzo non è affatto scontata.

Passando alle fotocamere, il modulo posteriore combina un sensore principale da 50MP, un grandangolare spinto da 12MP e un teleobiettivo da 10MP. A dare una mano ci sono gli strumenti della Galaxy AI, come “Assistente Foto” e “Creative Studio”. La batteria da 4300 mAh promette fino a 30 ore di riproduzione video e supporta sia la ricarica rapida sia quella wireless.

Sul fronte software il dispositivo arriva con Android 16 e l’interfaccia One UI 8, che integra anche l’assistente Perplexity. Una scelta che conferma quanto Samsung stia puntando sull’intelligenza artificiale per le attività di tutti i giorni. Il taglio da 512GB, poi, è pensato per chi accumula foto, video e app senza voler stare lì a controllare continuamente lo spazio libero.

Il prezzo più basso di sempre per Galaxy S26 512GB

Veniamo all’offerta vera e propria. Samsung Galaxy S26 da 512GB in colorazione Sky Blue passa dai 1.329€ di listino a 869€, con uno sconto che sfiora il 35% e un risparmio concreto di 460€. Una cifra mai vista prima per questo modello, che segna appunto il suo minimo storico.

La promozione è disponibile su Amazon, con acquisti sicuri e spedizioni rapide. Altri rivenditori propongono lo stesso smartphone a prezzi decisamente più alti, il che rende questa una delle occasioni più convenienti del momento per chi vuole un flagship Samsung con tutte le funzioni AI più recenti, senza dover necessariamente puntare a Galaxy S26 Ultra.

Fonte: TecnoAndroid