Farming Simulator 26 su Switch scende a 29,90 €: minimo storico su Amazon

Chi aspettava il momento giusto per portarsi a casa Farming Simulator 26 su Nintendo Switch ha finalmente un buon motivo per farlo. Su Amazon il simulatore agricolo è proposto a 29,90 € invece dei 39,90 € del prezzo mediano, con un risparmio del 25% che porta il titolo al suo minimo storico per questa piattaforma. Mai prima d’ora la versione per la console ibrida di casa Nintendo era scesa così in basso, ed è un dettaglio che fa la differenza per chi segue con attenzione l’andamento dei listini.

La sostanza dell’offerta è piuttosto semplice. Dieci euro in meno rispetto alla cifra abituale, su un gioco che di solito mantiene un prezzo abbastanza stabile, rappresentano un taglio che non capita tutti i giorni. A rendere la proposta ancora più tranquilla c’è il fatto che il prodotto è venduto e spedito da Amazon direttamente, senza passaggi attraverso venditori terzi, e la consegna è prevista nel giro di pochi giorni dall’ordine.

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Cosa offre Farming Simulator 26 su Nintendo Switch

Per chi non conosce la serie vale la pena spendere due parole sul tipo di esperienza che il gioco mette sul piatto. In Farming Simulator 26 si gestisce un’azienda agricola a trecentosessanta gradi, occupandosi di attività molto diverse tra loro. Si va dal taglio della legna alla guida di trattori e irroratrici, passando per la cura del bestiame e per tutta una serie di compiti che scandiscono la vita quotidiana di chi lavora la terra. L’obiettivo dichiarato è quello di restituire un’esperienza il più possibile realistica, senza scorciatoie arcade.

Questo capitolo amplia parecchio i contenuti a disposizione. Ci sono infatti due nuove mappe da esplorare e coltivare, insieme a 15 diverse colture da campo che permettono di variare le scelte produttive e di organizzare i terreni in modi differenti. Il parco mezzi è altrettanto ricco, visto che conta oltre 120 macchinari dotati di GPS, uno strumento che aiuta parecchio nella gestione dei campi più grandi. A tutto questo si aggiungono varie sfide agricole pensate per mettere alla prova le capacità di pianificazione dei giocatori, oltre a molto altro da scoprire strada facendo.

Un simulatore pensato per gli appassionati del genere

Il pubblico di riferimento è abbastanza chiaro. Il titolo si rivolge soprattutto agli amanti della simulazione agricola, quelli che trovano soddisfazione nel seguire un raccolto dalla semina fino all’ultimo carico. Non si tratta però soltanto di produttività e numeri. Il gioco lascia spazio anche a momenti più lenti, in cui ci si può fermare semplicemente a guardare il paesaggio che cambia con l’alternarsi delle stagioni, un aspetto che molti giocatori apprezzano proprio per il suo effetto rilassante.

È questa doppia anima a rendere la serie così riconoscibile. Da un lato la gestione minuziosa dell’attività, dall’altro un ritmo che non mette mai fretta e che si presta bene anche a sessioni brevi, magari in modalità portatile. Su Nintendo Switch questo equilibrio trova una collocazione naturale, perché permette di riprendere il lavoro nei campi in qualunque momento, anche lontano dal televisore di casa.

Chi conosce già il predecessore, Farming Simulator 25, ritroverà l’impostazione generale che ha reso celebre il franchise, arricchita però dalle novità di questa edizione tra mappe inedite, colture e mezzi agricoli. Per chi invece si avvicina per la prima volta al genere, il prezzo di 29,90 € su Amazon rappresenta un punto d’ingresso decisamente più accessibile rispetto ai 39,90 € abituali, con spedizione gestita direttamente dal colosso dell’ecommerce e arrivo previsto in pochi giorni.

Fonte: TecnoAndroid