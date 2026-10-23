Sony Walkman Signature: NW-WM1ZM3 e WM1AM3 da 2.499€ a novembre

Sony ha appena presentato due nuovi Walkman Signature, il NW WM1ZM3 e il NW WM1AM3, lettori musicali digitali pensati per chi pretende il massimo dalla propria musica anche lontano da casa. Il debutto è previsto per novembre 2026 e i prezzi partono da 2.499€, una cifra che chiarisce subito a quale pubblico si rivolge questa nuova coppia di dispositivi. Il marchio Walkman, insomma, è ancora vivo e punta dritto verso la fascia più alta del mercato.

Il riferimento è chiaro. Si tratta di prodotti per gli audiofili più esigenti, quelle persone che non si accontentano dello smartphone per ascoltare i propri brani e preferiscono un hardware dedicato, con componenti costruiti apposta per la riproduzione ad alta fedeltà. Una nicchia precisa che Sony continua a coltivare con la serie Signature.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Materiali pregiati e un alimentatore rivisto

A distinguere i due modelli sono soprattutto i materiali. Il NW WM1ZM3 rappresenta il top di gamma assoluto e può contare su un telaio principale in rame privo di ossigeno con purezza al 99,99%, placcato in oro. Anche le viti ricevono lo stesso trattamento, così da assicurare una messa a terra stabile. Secondo Sony il risultato si sente in bassi più potenti e frequenze alte più fluide. Dal DMP Z1 eredita poi il cavo KIMBER KABLE, che abbatte il rumore e preserva l’integrità del segnale.

Il NW WM1AM3 segue una strada diversa e adotta un telaio principale in lega di alluminio, abbinato a un pannello posteriore in rame privo di ossigeno sempre placcato in oro. Una scelta che permette di contenere il prezzo senza rinunciare del tutto ai materiali che caratterizzano la gamma.

Su un punto i due lettori vanno invece a braccetto. L’alimentatore è stato aggiornato in modo importante, perché il singolo condensatore della generazione precedente lascia il posto a due condensatori solidi in polimero di grandi dimensioni, con cablaggio in rame saldato a mano. L’idea è ottenere un’alimentazione più pulita e stabile, che si traduce in meno interferenze sul segnale audio.

Suono DSD anche in streaming e prezzi da capogiro

Sotto la scocca lavora l’amplificatore digitale S Master HX di Sony, compatibile con il formato DSD nativo e dotato di uscita bilanciata. Non manca il DSD Remastering Engine, che ricampiona l’audio PCM trasformandolo in un flusso DSD ad altissima frequenza, con l’obiettivo di avvicinare il suono a quello analogico. La vera novità riguarda proprio questa funzione, che ora resta attiva anche durante lo streaming via WiFi e non soltanto con i file salvati in locale.

Sul fronte dell’autonomia i valori dichiarati arrivano a 35 ore di riproduzione in MP3 e fino a 31 ore in streaming con connessione bilanciata. Cresce anche lo schermo, che passa a 5,5 pollici contro i 5 del NW ZX900. L’interfaccia è personalizzabile e le copertine degli album appaiono più grandi e nitide, un dettaglio piacevole per chi ama sfogliare la propria libreria musicale.

Poi ci sono i prezzi, ed è qui che la nostalgia rischia di svanire in fretta. Il NW WM1AM3 costa 2.499€, mentre per il NW WM1ZM3, la versione con telaio placcato in oro, servono 4.999€. Cifre decisamente impegnative anche per il segmento di riferimento. Chi è interessato ai nuovi Walkman Signature dovrà attendere ancora poco, visto che l’arrivo sul mercato è fissato per novembre.

Fonte: TecnoAndroid