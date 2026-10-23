Google Docs Live arriva su Workspace: documenti creati a voce

Su Google Docs per Android arriva una novità pensata per chi preferisce parlare piuttosto che digitare. Si chiama Docs Live e ha iniziato a raggiungere anche gli utenti di Google Workspace, che da ora possono buttare giù documenti usando semplicemente la voce, con comandi espressi in modo naturale. L’impostazione ricorda molto da vicino quella di Gemini Live, e la funzione non resta confinata al mondo Android perché è disponibile anche nell’app per iPhone.

L’annuncio non arriva del tutto a sorpresa. Già durante il Google I/O di quest’anno il colosso di Mountain View aveva presentato un aggiornamento in stile Gemini Live dedicato a tre dei suoi servizi più usati, cioè Docs, Keep e Gmail. Le nuove capacità avevano cominciato a diffondersi tra gli utenti il mese scorso, ma i clienti Workspace erano rimasti in attesa. Ora tocca anche a loro, e l’azienda lo ha comunicato ufficialmente annunciando l’avvio del rilascio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funziona Docs Live su Google Docs

L’idea alla base è piuttosto semplice da spiegare, anche se dietro c’è parecchio lavoro. Invece di aprire un foglio bianco e iniziare a scrivere riga dopo riga, con Docs Live basta descrivere a voce quello che si vuole ottenere. Il sistema si occupa poi di trasformare la richiesta in una bozza di documento. Il tutto avviene a mani libere, senza bisogno di toccare la tastiera, un dettaglio che su smartphone fa una certa differenza visto che scrivere testi lunghi sul display di un telefono non è mai particolarmente comodo.

C’è poi un aspetto che rende la funzione più interessante di un semplice sistema di dettatura. Docs Live è in grado di attingere al contesto presente nell’account dell’utente, recuperando informazioni dalle email, dalle chat e dai file salvati su Google Drive. Questo significa che il testo prodotto non deve per forza partire da zero, perché può appoggiarsi su materiale che l’utente ha già a disposizione nei vari servizi di Google. Per chi lavora ogni giorno dentro l’ecosistema Workspace, dove conversazioni, documenti e messaggi di posta si intrecciano di continuo, è una possibilità che va ben oltre il classico assistente vocale.

Disponibilità su Android e iPhone per gli utenti Workspace

Sul fronte della diffusione, il quadro è chiaro. La funzione è integrata nell’app di Google Docs sia su Android sia su iOS, quindi non serve scaricare nulla di nuovo né passare da strumenti esterni. Gli utenti Workspace la troveranno direttamente nell’applicazione che già usano per creare e modificare i propri documenti. Come spesso accade con le novità di Google, però, il rilascio è graduale e non è detto che compaia per tutti nello stesso momento.

Il percorso seguito da Google, d’altra parte, era stato tracciato con precisione. Prima la presentazione sul palco del Google I/O, poi l’arrivo delle nuove capacità per gli utenti il mese scorso e infine l’estensione ai clienti Workspace, che rappresentano la fetta di pubblico più legata all’uso professionale di questi strumenti. Docs Live fa parte dello stesso pacchetto di aggiornamenti che coinvolge anche Keep e Gmail, tutti accomunati da un’interazione vocale ispirata a Gemini Live. Per chi usa Google Docs in ambito lavorativo, la novità si traduce in un modo diverso di approcciare la stesura dei testi. Basta raccontare a voce cosa si ha in mente e lasciare che l’app costruisca il documento, pescando quando serve dalle email, dalle conversazioni in chat e dai file archiviati su Drive. Il rilascio per gli utenti Workspace è già partito nell’app Google Docs per Android e per iPhone.

Fonte: TecnoAndroid