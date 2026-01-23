Samsung Galaxy S26: cosa aspettarci dai nuovi top di gamma

Alla presentazione ufficiale della nuova gamma Galaxy S26 manca ormai poco più di un mese e, come da tradizione, il flusso di indiscrezioni inizia a delineare con maggiore precisione il profilo dei prossimi flagship di Samsung. Le informazioni emerse nelle ultime ore non parlano di rivoluzioni, ma aiutano a capire dove il produttore coreano ha deciso di intervenire e dove, invece, ha preferito mantenere una linea di continuità. I temi sono quelli più sensibili per gli utenti: batteria, velocità di ricarica e colorazioni.

Batterie: piccoli ritocchi, una sola vera novità

Partendo dalle capacità delle batterie, le anticipazioni confermano uno scenario piuttosto conservativo. Il modello che sembra beneficiare del miglioramento più evidente è Samsung Galaxy S26, che dovrebbe passare a 4.300 mAh, segnando un aumento concreto rispetto ai 4.000 mAh del Galaxy S25.

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Per Samsung Galaxy S26+ e Samsung Galaxy S26 Ultra, invece, non sono attesi cambiamenti: le capacità resterebbero rispettivamente 4.900 mAh e 5.000 mAh, valori che Samsung utilizza ormai da diverse generazioni. Una scelta che punta più sull’ottimizzazione software e sull’efficienza del SoC che sull’aumento puro dei milliampere.

Ricarica: l’Ultra fa un passo avanti

Il capitolo ricarica è quello che introduce la differenza più netta tra i modelli. Secondo le informazioni condivise dall’insider Ahmed Qwaider, Galaxy S26 Ultra dovrebbe finalmente salire a 60 W di ricarica cablata, superando i 45 W del modello attuale.

Non si tratta di un primato assoluto nel panorama Android, dove alcuni concorrenti spingono ben oltre i 100 W, ma è comunque un segnale importante: Samsung sembra pronta ad accelerare, almeno sul suo top di gamma. Per Galaxy S26 e S26+, invece, non sono previsti miglioramenti: si resterebbe sui 25 W per il modello base e 45 W per il Plus.

Colori: viola protagonista, niente arancione

Oltre a batteria e ricarica, iniziano a emergere dettagli anche sulle colorazioni. Le indiscrezioni indicano il viola come colore “di riferimento” per la serie Galaxy S26, quello destinato a rappresentare i nuovi modelli nelle immagini promozionali.

Al contrario, viene esclusa la presenza di una variante arancione tra i colori standard. Questo non significa necessariamente che l’arancione sia del tutto fuori dai giochi: come già visto in passato, Samsung potrebbe riservarlo a edizioni speciali o a colorazioni esclusive del proprio store online. A rafforzare il quadro ci sono anche le anticipazioni di Ice Universe, che ha mostrato quelli che sarebbero i carrellini SIM del Galaxy S26 Ultra. Da questi emergerebbero quattro colori standard: nero, bianco, blu e viola. Quest’ultimo ricorda, per tonalità, il viola già visto sulla serie Galaxy S24, mentre il blu segnerebbe un ritorno a una colorazione assente dai modelli Ultra da qualche generazione.