Samsung, grandi cambiamenti in vista con i Galaxy S26

La famiglia Galaxy S26 introdurrà alcune modifiche alla serie di flagship realizzata da Samsung. Il produttore coreano sembra intenzionato a modificare la lineup dei propri dispositivi per avvicinarsi maggiormente alle esigenze degli utenti.

Gli attuali Galaxy S25 sono stati lanciati nella versione standard, Plus e Ultra e questa suddivisione la abbiamo avuta per molti anni. Tuttavia, a partire dalla prossima generazione, l’azienda sta prevedendo un rinnovamento profondo della serie.

Stando a quanto svelato in un nuovo report di Android Authority, la gamma Galaxy S26 sarà sempre caratterizzata da tre modelli ma spariranno le versioni che conosciamo oggi. Questo significa che le tre varianti saranno completamente rivoluzionate.

Samsung potrebbe rivoluzionare completamente la famiglia Galaxy S26 riposizionando i vari modelli per adattarsi alle esigenze degli utenti

Il report indica che i tre modelli saranno: Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge e Galaxy S26 Ultra. Tale scelta da parte di Samsung andrà ad eliminare la variante standard, differenziando maggiormente i device tra loro.

Questa indiscrezione emerge analizzando il codice della One UI 8 e notando i cambiamenti apportati dai tecnici Samsung. Le analisi precedenti avevano fatto emergere che i prossimi flaghsip del brand sarebbero stati caratterizzati dai codici interni NP1, NP2 e NP3, con la sigla “NP” che stava per Next Paradigm.

Tuttavia, nuovi leak svelano che Samsung ha cambiato il firmware della One UI 8 per adattarsi a tre nuovi device contraddistinti dai codici M1, M2 e M3. Entrando maggiormente nel dettaglio, a tali codici sono associati tre dispositivi che sono proprio Galaxy S26 Pro, S26 Edge e S26 Ultra.

Samsung potrebbe avviare un processo di riposizionamento della gamma, facendo diventare il Galaxy S26 Edge il nuovo modello base. La variante Pro prenderebbe il posto della versione Plus, andando a migliorare la scheda tecnica e giustificandone il nome. Per quanto riguarda il top di gamma assoluto, in questo caso non si sarebbero variazioni e il riferimento rimarrebbe l’Ultra.

Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.