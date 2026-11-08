Samsung Galaxy S26 con WindTre a 4,99 euro in più al mese

Arriva nei negozi WindTre una nuova proposta dedicata alla serie Samsung Galaxy S26, con formule diverse pensate per nuovi clienti, per chi è già abbonato e per i professionisti. La cifra che salta subito all’occhio è quella d’ingresso perché attivando una nuova linea si può portare a casa Galaxy S26 FE con appena 4,99 euro in più al mese, abbinato a un’offerta con Giga illimitati in 5G. Una soglia piuttosto bassa per un telefono della gamma più recente del marchio coreano, resa possibile da un meccanismo di pagamento che merita qualche parola in più.

L’operatore arancione punta infatti sulla formula Rata Light, presentata nei giorni scorsi e ora applicata anche agli ultimi smartphone di Samsung. Non si tratta di una semplice rateizzazione tradizionale ma di un piano costruito in modo da alleggerire il peso mensile sul portafoglio.

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Come funziona Rata Light con la maxi rata finale

Il cuore dell’offerta sta tutto nella maxi rata finale. Una parte del prezzo dello smartphone viene spostata alla fine del finanziamento e così la cifra da versare ogni mese scende in modo sensibile. Il vero punto di interesse però arriva alla scadenza del periodo di rateizzazione, quando il cliente si trova davanti a tre strade possibili. Può sostituire il dispositivo con un modello nuovo, può restituirlo senza dover pagare l’importo conclusivo oppure può decidere di tenerlo saldando l’ultima rata. Una flessibilità che fa comodo soprattutto a chi cambia telefono con una certa regolarità e non vuole ritrovarsi vincolato a un unico apparecchio per anni.

Anche chi è già cliente WindTre ha la sua parte. Per questa platea Galaxy S26 viene proposto con offerte personalizzate a partire da 6,99 euro in più al mese e con anticipo zero, sempre passando per Rata Light. Qualcosa in più rispetto alla promozione riservata alle nuove attivazioni, ma senza alcun esborso iniziale.

Le condizioni per professionisti e aziende

Il pacchetto non dimentica il mondo del lavoro, con proposte dedicate a professionisti e imprese. Chi ha una Partita IVA può acquistare uno smartphone della serie a partire da 8,99 euro in più al mese, versando un anticipo di 49,99 euro e abbinando il telefono all’offerta Professional World Plus.

Per i clienti Business il discorso cambia leggermente. In questo caso la gamma parte da 12 euro in più al mese con l’offerta Super, che comprende sia Giga sia minuti illimitati. Una formula pensata per chi usa il telefono in modo intenso durante la giornata lavorativa e ha bisogno di non preoccuparsi dei consumi.

Quanto costano i Galaxy S26 acquistati online

Per chi preferisce comprare il telefono senza legarsi a un operatore vale la pena dare un’occhiata ai prezzi che circolano in rete, aggiornati al 5 novembre 2026. Il modello più accessibile resta Galaxy S26 FE, che si trova online a 465 euro. Galaxy S26 nella versione standard scende a 639 euro mentre Galaxy S26 Plus si porta a casa a 766 euro. In cima alla gamma c’è Galaxy S26 Ultra, proposto a 879 euro.

Presso altri rivenditori i listini cambiano di qualche decina di euro. In un caso Galaxy S26 FE costa 486 euro, Galaxy S26 678 euro, Galaxy S26 Plus 849 euro e Galaxy S26 Ultra 949 euro. In un altro ancora il modello FE è venduto a 495 euro, Galaxy S26 a 664 euro, la variante Plus a 838 euro e il top di gamma Ultra a 914 euro.

Fonte: TecnoAndroid