CoopVoce Digital Smart 50: 50 GB a 5 euro con attivazione gratis

CoopVoce ha appena lanciato una nuova Promo Flash pensata per chi vuole tanti Giga senza spendere una cifra importante, e si chiama Digital Smart 50. Il prezzo è di 5 euro al mese con attivazione completamente gratuita, una combinazione che rende il rapporto tra qualità e prezzo davvero interessante. C’è però un aspetto da tenere bene a mente, perché l’occasione non durerà a lungo. La promozione resta disponibile solo fino al 18 novembre 2026, salvo eventuali proroghe.

Per accedere all’offerta serve attivare una nuova SIM con portabilità del numero da un altro operatore nazionale. Chi non ha modo di completare subito la procedura può comunque salvare la promo su WhatsApp, semplicemente inserendo il proprio numero di telefono sul sito di CoopVoce. In questo modo l’attivazione può essere portata a termine anche in un secondo momento, senza il rischio di perdere il prezzo agevolato.

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Cosa include la Digital Smart 50 e su quale rete funziona

Il pacchetto mensile della Digital Smart 50 comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 50 GB di traffico dati in 4G. Sul fronte della spesa iniziale le cose sono piuttosto semplici. Visto che l’attivazione non costa nulla, al momento della sottoscrizione si paga soltanto il primo mese anticipato, quindi appena 5 euro.

La rete su cui si appoggia l’operatore è quella di Fastweb + Vodafone (ex Vodafone Italia), con copertura in 2G e 4G. Questa offerta in particolare lavora in 4G e raggiunge velocità fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload, valori più che adeguati per l’uso quotidiano dello smartphone. Chi invece desidera il 5G dovrà orientarsi su altre proposte del catalogo, come la Turbo 200 a 7,90 euro oppure la Turbo 400 a 9,90 euro al mese. Da segnalare anche il supporto alle eSIM e, a partire da marzo 2023, al VoLTE per le chiamate in 4G.

Tariffazione, soglie esaurite e utilizzo all’estero

Per quanto riguarda i consumi, i minuti illimitati della promo CoopVoce vengono tariffati al secondo e senza scatto alla risposta, mentre la navigazione è conteggiata a singolo kilobyte. Una volta terminati gli SMS inclusi nel pacchetto si può continuare a inviare messaggi, ma a consumo. Diverso il discorso per i dati. Quando i Giga finiscono la connessione viene bloccata senza alcun costo aggiuntivo, così da evitare sorprese spiacevoli in bolletta. Attraverso l’app ufficiale è comunque possibile rinnovare l’offerta in anticipo e sbloccare immediatamente un nuovo pacchetto di traffico.

Come previsto dalla normativa europea, la Digital Smart 50 funziona anche in roaming nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito. All’estero restano disponibili gli stessi minuti, gli stessi SMS e gli stessi Giga compresi nell’offerta, senza ulteriori limiti mensili, un dettaglio tutt’altro che scontato per una tariffa da 5 euro al mese.

Fonte: TecnoAndroid