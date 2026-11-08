PlayStation 5, il cavo HDMI lungo peggiora le prestazioni?

La lunghezza del cavo HDMI che collega PlayStation 5 al televisore è uno di quei dettagli a cui quasi nessuno pensa durante l’installazione della console, almeno finché lo spazio di casa non impone scelte poco comode. Quando la console finisce lontana dallo schermo, la domanda arriva da sola e riguarda direttamente le prestazioni. Usare un collegamento molto lungo cambia qualcosa oppure no? Su questo punto esistono alcune informazioni importanti da conoscere prima di mettere mano alla propria configurazione.

Il tema interessa soprattutto chi ha una postazione da gaming poco convenzionale. Non sempre la console può stare a pochi centimetri dalla TV, come immaginato nelle foto patinate dei mobili da salotto. Capita che PS5 venga sistemata su uno scaffale distante, in un angolo della stanza o vicino a una presa più comoda, e a quel punto il cavo standard non basta più. Serve qualcosa di più lungo, e insieme alla necessità pratica nasce il dubbio sulla qualità del risultato finale.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché la lunghezza del cavo HDMI fa nascere dubbi

Il ragionamento di molti giocatori è piuttosto intuitivo. Se il segnale deve percorrere una distanza maggiore per arrivare dalla console allo schermo, viene spontaneo chiedersi se l’immagine resti identica a quella ottenuta con un collegamento corto. La lunghezza del cavo diventa così un elemento da valutare con attenzione e non più un semplice dettaglio logistico da risolvere con il primo cavo trovato in un cassetto.

C’è poi un aspetto quasi psicologico. Chi ha investito in una console di ultima generazione e in un televisore di buona qualità vuole la certezza di sfruttarli al massimo. L’idea che un componente apparentemente banale possa fare da collo di bottiglia è sufficiente a generare incertezza. E proprio per questo la questione merita di essere affrontata con calma, senza dare per scontato che qualsiasi collegamento vada bene in ogni situazione.

Cosa considerare prima di scegliere un collegamento lungo

La prima cosa da fare è capire con precisione quanta distanza separa davvero la PS5 dallo schermo. Sembra un consiglio scontato, ma nella pratica molti acquistano un cavo a occhio, ritrovandosi con metri superflui arrotolati dietro il mobile oppure con un collegamento troppo teso. Misurare il percorso reale, tenendo conto di angoli, passaggi e spazio dietro i dispositivi, aiuta a scegliere in modo più consapevole.

Fonte: TecnoAndroid