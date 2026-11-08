Marvel’s Wolverine su PS5: edizione fisica già al minimo storico

Chi stava aspettando il momento giusto per mettere le mani su Marvel’s Wolverine ha finalmente un buon motivo per farsi avanti. Il gioco è arrivato nei negozi il 15 settembre e, a così poca distanza dal debutto, l’edizione fisica si trova già a un prezzo scontato che coincide con il minimo storico registrato finora. Un’occasione non così frequente per un titolo appena uscito, soprattutto quando si parla di una produzione attesa come questa.

Di solito i giochi più importanti mantengono il prezzo pieno per diverse settimane, a volte per mesi. Vederne uno ribassato quasi subito è un dettaglio che fa gola a molti, specialmente a chi preferisce avere la copia su disco invece del download digitale. Per Marvel’s Wolverine questo momento è arrivato decisamente prima del previsto.

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Un nuovo capitolo firmato Insomniac Games

Uscito il 15 settembre 2026 in esclusiva su PlayStation 5, il titolo rappresenta il nuovo progetto action adventure di Insomniac Games. Lo studio è lo stesso che negli ultimi anni ha costruito il proprio nome attorno ai supereroi della Casa delle Idee, e stavolta ha scelto di puntare su uno dei personaggi più amati e riconoscibili dell’intero catalogo Marvel.

Il dato forse più interessante riguarda proprio la collocazione narrativa. Il gioco è ambientato nello stesso universo dei titoli dedicati all’Uomo Ragno, quindi condivide con loro lo sfondo e il contesto generale. Allo stesso tempo però si tratta di una storia indipendente. Non serve quindi aver giocato i capitoli precedenti per capire cosa succede, e chi si avvicina per la prima volta a questo mondo può iniziare senza sentirsi spaesato.

Questa scelta lascia agli sviluppatori un margine di libertà piuttosto ampio. La trama può infatti attingere a piacimento dal materiale originale a fumetti, pescando tra decenni di avventure, personaggi e situazioni che hanno reso Wolverine una figura così centrale nell’immaginario Marvel. Un serbatoio enorme da cui prendere spunto, senza dover per forza rispettare i vincoli di una continuità troppo rigida con gli altri giochi.

Perché conviene puntare sull’edizione fisica

Il ribasso riguarda nello specifico la versione su disco di Marvel’s Wolverine, una formula che continua ad avere il suo pubblico affezionato. C’è chi colleziona le copie fisiche per il semplice piacere di vederle sullo scaffale, chi ama la possibilità di prestarle a un amico e chi, una volta terminata l’avventura, preferisce poterle rivendere. Motivi diversi, ma tutti validi.

Trovare questa offerta così presto è il classico colpo di fortuna per chi non aveva voglia di sborsare il prezzo pieno al lancio. Il fatto che si tratti del minimo storico rende la proposta ancora più appetibile, perché finora il gioco non era mai stato disponibile a una cifra più bassa. Per chi possiede una PlayStation 5 e aspettava solo il momento adatto, il titolo di Insomniac è adesso acquistabile in edizione fisica a un costo ridotto rispetto a quello di partenza.

Fonte: TecnoAndroid