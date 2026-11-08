PlayStation Store, Black Friday con prezzi dinamici: è polemica

Le offerte del Black Friday sono partite oggi sul PlayStation Store e portano con sé una novità che non sta piacendo a tutti. Sony ha infatti esteso anche a questa campagna promozionale la sua sperimentazione sui prezzi dinamici, un sistema che fa variare il costo dei giochi in modo non uniforme. Tra i possessori di PS5 la reazione non si è fatta attendere e le polemiche ruotano soprattutto attorno a un punto preciso, cioè la scarsa trasparenza con cui vengono mostrati gli importi. Non si tratta quindi di un semplice ritocco ai listini ma di un meccanismo che cambia il modo in cui gli utenti percepiscono gli sconti.

Come funzionano gli sconti dinamici sul PlayStation Store

L’idea alla base degli sconti dinamici è abbastanza semplice da spiegare, molto meno da digerire per chi compra. Il prezzo di un titolo non resta identico per tutti ma può oscillare, e questo significa che due giocatori potrebbero trovarsi davanti cifre diverse per lo stesso prodotto nella stessa promozione. Sony sta testando questa formula da qualche tempo e il Black Friday rappresenta evidentemente un banco di prova importante, visto il volume di acquisti che si concentra in questo periodo dell’anno.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Stando alle segnalazioni raccolte direttamente dalla community, le variazioni di prezzo non sono enormi. Si parla di differenze nell’ordine dei EUR 4, quindi poco più di 4 euro al cambio attuale. Una cifra che presa da sola può sembrare trascurabile, ma che assume tutto un altro peso quando si moltiplica per più acquisti o quando si scopre che qualcun altro ha pagato meno per lo stesso gioco. È proprio questa sensazione di disparità a far discutere, più ancora dell’entità dello scarto. Il nodo, in fondo, sta nel fatto che i giocatori non hanno modo di capire con chiarezza perché vedono un certo importo invece di un altro. Le testimonianze condivise online raccontano di confronti fatti tra amici o tra utenti diversi, con risultati che non coincidono. E senza un criterio esplicito comunicato dall’azienda, ogni differenza finisce per essere letta con sospetto.

Le polemiche dei giocatori PS5 sulla trasparenza

Il malcontento della community PS5 si concentra quasi tutto sulla mancanza di chiarezza. Durante una campagna come quella del Black Friday chi acquista si aspetta di trovare uno sconto preciso e uguale per tutti, da confrontare magari con altri negozi o con le promozioni precedenti. Con i prezzi dinamici questo confronto diventa più complicato, perché manca un riferimento stabile su cui basarsi.

Non è difficile capire perché la questione abbia acceso gli animi. Il PlayStation Store è il canale principale attraverso cui gli utenti acquistano i giochi digitali sulla console di Sony, e qualsiasi modifica al modo in cui vengono proposti i prezzi tocca da vicino una larga fetta di pubblico. Una differenza di pochi euro diventa così il simbolo di un problema più ampio, legato alla fiducia tra chi vende e chi compra.

Per il momento Sony porta avanti la sua sperimentazione anche durante le offerte del Black Friday, mentre i videogiocatori continuano a confrontare gli importi visualizzati e a segnalare scostamenti che, secondo le loro testimonianze, si aggirano attorno ai EUR 4.

Fonte: TecnoAndroid