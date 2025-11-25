Samsung Galaxy S26: Bixby verso un ritorno in grande stile grazie all’AI di Perplexity

Le indiscrezioni più recenti suggeriscono che con Samsung Galaxy S26 potrebbe arrivare un rilancio importante per Bixby, assistente virtuale che negli anni è rimasto lontano dai riflettori. A riportarlo è il leaker Chunvn888, figura ritenuta affidabile nel panorama delle anticipazioni, secondo cui Samsung avrebbe scelto di puntare sull’integrazione dell’intelligenza artificiale sviluppata da Perplexity. Non sarebbe un avvicinamento improvviso: negli ultimi mesi vari segnali hanno lasciato intendere un interesse reciproco tra le due aziende.

L’idea alla base del nuovo approccio riprende un modello già visto nel settore: per le richieste semplici continuerebbe a lavorare Bixby, mentre la gestione delle domande più complesse verrebbe affidata ai modelli avanzati di Perplexity. Un’impostazione vicina a quella che Apple ha adottato con Siri e l’integrazione dei modelli esterni tramite Apple Intelligence. Colpisce soprattutto la scelta di non appoggiarsi a Google, partner consolidata ma anche concorrente diretta in molte aree strategiche.

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Un progetto credibile, ma con tempistiche ancora da confermare

Secondo quanto si apprende, la collaborazione tra Samsung e Perplexity sarebbe ormai definita, mentre il debutto su Galaxy S26 viene considerato “molto probabile”. Ciò indica che l’accordo esiste, ma non c’è certezza sul fatto che l’integrazione sarà già pronta per il lancio dei nuovi flagship. In caso contrario, il rollout potrebbe avvenire successivamente tramite aggiornamenti software, una pratica già vista più volte nei progetti dell’azienda coreana.

Per Samsung si tratterebbe di un’opportunità rilevante: il rilancio permetterebbe di migliorare in modo significativo Bixby, senza alterare troppo gli equilibri con Google e mantenendo comunque un certo grado di autonomia nello sviluppo delle tecnologie AI. È chiaro che si tratterebbe di una seconda possibilità per la celebre intelligenza artificiale che arrivò per la prima volta nel 2017, proprio per provare a contrastare Alexa, Google Assistant e Siri. Ora staremo a vedere quali saranno i risvolti prossimamente, cercando di capire anche le volontà da parte di Samsung.