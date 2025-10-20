Bixby potrebbe ritornare sui dispositivi Samsung?

Nel panorama degli assistenti vocali per smartphone, la competizione si fa sempre più serrata. Con le strategie dei produttori riflettono un approccio in continua evoluzione. Samsung, uno dei protagonisti del settore, ha apparentemente chiuso un capitolo con il lancio dei Galaxy S25, sostituendo il celebre Bixby con Gemini. La mossa sembrava segnare la fine di Bixby, ma recenti fughe di notizie indicano che l’azienda sudcoreana potrebbe non aver abbandonato del tutto il suo storico software. Analisi di un firmware trapelato per il Galaxy S25 Ultra (codice S938BXXU6CYJ7) hanno rivelato un aggiornamento grafico per Bixby, inserito all’interno della futura One UI 8.5. Secondo gli esperti di SamMobile, il nuovo overlay dell’assistente riprende alcune scelte stilistiche di Gemini, suggerendo una possibile integrazione visiva o funzionale tra le due piattaforme. Tale aggiornamento potrebbe anticipare un ritorno di Bixby in una forma rivisitata, anche se al momento non ci sono conferme.
Bixby potrebbe tornare? Ecco le ultime indiscrezioni
Nonostante la preferenza di Samsung per Gemini, il precedente assistente mantiene una sua utilità. Ciò soprattutto nella gestione delle funzionalità on-device, dove le sue prestazioni risultano affidabili. Il nuovo design grafico sembra indicare un tentativo di aggiornare l’esperienza utente senza compromettere la continuità con la piattaforma già consolidata. La prima beta ufficiale della One UI 8.5, prevista per la fine di novembre, sarà probabilmente l’occasione per chiarire i piani dell’azienda e comprendere se Bixby tornerà in primo piano o se rimarrà confinato a ruoli specifici.
Tale scenario riflette un approccio più ampio di Samsung verso l’intelligenza artificiale proprietaria. Mentre molti produttori si affidano a soluzioni di terze parti, l’azienda sudcoreana sembra puntare a conservare un’identità tecnologica distinta, bilanciando innovazione e continuità con il proprio ecosistema. In un contesto in cui l’AI sugli smartphone evolve rapidamente, le mosse di Samsung suggeriscono che il futuro degli assistenti digitali non si limita a sostituire vecchie piattaforme, ma ripensarle e reintegrarle in modo intelligente, offrendo agli utenti opzioni più ricche e flessibili.