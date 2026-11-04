Samsung Galaxy S25 si aggiorna, One UI 9 anche su A54, A15 e F56

Samsung ha dato una spinta decisa alla distribuzione degli aggiornamenti software per i suoi smartphone, e nelle ultime ore sono arrivate novità per diversi modelli. La gamma Galaxy S25 riceve un nuovo pacchetto, mentre Galaxy A54, Galaxy A15 e Galaxy F56 stanno accogliendo la One UI 9 basata su Android 17 in nuovi mercati. Non si tratta però dello stesso tipo di intervento. I tre dispositivi di fascia media stanno passando alla nuova interfaccia, mentre la serie di punta del colosso coreano l’aveva già ottenuta da tempo e ora porta a casa qualche miglioramento sotto il cofano, soprattutto sul fronte della stabilità.

Per Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra la distribuzione è partita dalla Corea del Sud con il firmware S93xNKSUDDZJB, un pacchetto che pesa poco meno di 700 MB. Il changelog è piuttosto generico e si limita a parlare di “stabilization code”, ovvero codice di stabilizzazione. Tradotto in termini pratici, l’aggiornamento sembra concentrarsi su correzioni e ottimizzazioni che lavorano dietro le quinte, senza introdurre nuove funzioni visibili all’utente.

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Vale la pena ricordare che i top di gamma della famiglia S25 avevano già ricevuto One UI 9.0 con Android 17 insieme alle patch di sicurezza di ottobre 2026. C’è però un dettaglio curioso. Samsung ha già pubblicato i correttivi previsti per novembre, eppure la build attualmente in rollout non li include. Il pacchetto verrà esteso in modo graduale anche ad altri Paesi nel corso delle prossime settimane, seguendo lo schema già visto in passato con altri rilasci dell’azienda.

One UI 9 arriva su Galaxy A54, Galaxy A15 e Galaxy F56

Sul versante della fascia media le cose si muovono parecchio. Dopo il primo rilascio stabile avvenuto in Corea del Sud, la nuova interfaccia sta cominciando a raggiungere a livello globale anche Galaxy A54 e Galaxy A15. L’India figura tra i primi mercati coinvolti e, almeno in questa fase iniziale, Samsung sembra dare la precedenza agli smartphone che avevano partecipato al programma beta.

Su Galaxy A54 l’aggiornamento corrisponde al firmware A546EXXUNGZJ5 e pesa poco meno di 300 MB. Il pacchetto include anche le patch di sicurezza di ottobre 2026. Per Galaxy A15 la versione in distribuzione è invece A156EPXUAFZJC, con un peso praticamente identico a quello del fratello maggiore.

Anche Galaxy F56 entra nella partita, inizialmente sempre in India. In questo caso l’aggiornamento è decisamente più corposo e arriva a circa 2,2 GB, con firmware E566BXXU7DZJ1 e patch di sicurezza di ottobre. Il rilascio segue quello destinato a Galaxy F54, che in modo piuttosto singolare aveva ricevuto Android 17 prima del modello più recente. Una sequenza un po’ insolita, visto che di solito sono i dispositivi più giovani ad avere la priorità nelle tabelle di marcia degli aggiornamenti.

Per chi stesse valutando l’acquisto di uno di questi smartphone, i prezzi online sono piuttosto interessanti. Galaxy S25 Ultra si trova a partire da 713 euro, mentre Galaxy S25 Plus parte da 616 euro e Galaxy S25 da 492 euro. Scendendo di fascia, Galaxy A54 è disponibile da 229 euro, Galaxy A15 da 139 euro e la variante Galaxy A15 5G da 185 euro.

Fonte: TecnoAndroid