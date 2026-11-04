Nintendo pop up store a Milano: articoli esclusivi dal Giappone

Nintendo si prepara al Natale con l’apertura di un nuovo pop up store a Milano, piazzato nel pieno centro della città. Una mossa strategica che non arriva per caso, visto che coincide con l’inizio della stagione dello shopping natalizio, e che con ogni probabilità farà del negozio una meta molto frequentata dagli appassionati nelle prossime settimane.

Per la casa giapponese si tratta del secondo negozio temporaneo aperto in Italia, ma questa volta la scelta è caduta su una zona centrale e decisamente in vista. L’indirizzo è Piazza del Liberty 8, 20122 Milano, all’interno di un ampio spazio espositivo a pochi passi dal Duomo. Il punto vendita resterà aperto dal 20 novembre al 20 dicembre 2026, un mese esatto che cade nel periodo più favorevole per gli acquisti, con le feste ormai vicine.

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Tre piani tra merchandising e articoli esclusivi dal Giappone

Lo spazio si sviluppa su 3 piani per oltre 350 metri quadrati di superficie di vendita, abbastanza per accogliere una quantità notevole di prodotti tra console, videogiochi e gadget. Gli store ufficiali permanenti di Nintendo si trovano a Tokyo, Osaka, Fukuoka e Kyoto in Giappone, oltre che a New York e San Francisco negli Stati Uniti. L’obiettivo dell’iniziativa milanese è portare lo spirito di quei negozi anche nel nostro Paese, seppure in una formula limitata nel tempo.

Sugli scaffali troverà posto un’ampia selezione di merchandising ufficiale con peluche, spille, portachiavi, abbigliamento, borse, accessori per la casa e molto altro ancora. Il vero richiamo però è un altro. Il negozio darà infatti accesso anche a una serie di articoli esclusivi che normalmente si possono acquistare soltanto nei Nintendo Store permanenti in Giappone, un dettaglio che da solo potrebbe bastare a convincere parecchi collezionisti a fare un salto in centro.

Prenotazioni, orari e come raggiungere il negozio

Nei primi tre giorni, dal 20 al 22 novembre, l’ingresso sarà consentito solo su prenotazione. I pass si potranno richiedere a partire dal 9 novembre e per ottenerli servirà un account Nintendo. I bambini fino a 6 anni non hanno bisogno di prenotare. Per i gruppi di due o più persone, compresi gli ospiti tra i 7 e i 17 anni, ogni componente dovrà disporre di un account Nintendo collegato allo stesso gruppo famiglia.

Dal 23 novembre la situazione si semplifica parecchio e l’accesso libero prende il posto delle prenotazioni. I visitatori potranno entrare senza alcun pass, con l’unico limite legato all’eventuale raggiungimento della capienza massima. Gli orari restano identici per tutta la settimana, dal lunedì alla domenica, con apertura alle 10:00 e chiusura alle 20:00.

Fonte: TecnoAndroid