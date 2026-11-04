Galaxy Z Fold 9: le novità sul comparto fotografico saranno solo su Ultra

Le nuove indiscrezioni sulle fotocamere dei prossimi pieghevoli Samsung non si fermano più soltanto a Galaxy Z Fold 9 ma coinvolgono anche il fratello maggiore, Galaxy Z Fold 9 Ultra. Il tema resta quello fotografico, però con un cambio di prospettiva piuttosto netto. Fino a pochi giorni fa le voci di corridoio si concentravano quasi esclusivamente sul possibile ritorno della fotocamera per i selfie sotto il display su Galaxy Z Fold 9. Adesso invece l’attenzione si sposta sul retro dei dispositivi, con dettagli che riguardano i sensori posteriori di entrambi i modelli e che lasciano intuire una strategia ben precisa da parte del colosso coreano.

Due modelli e una separazione sempre più marcata

A diffondere le nuove informazioni è il leaker @WalleGalaxy, secondo cui Samsung avrebbe intenzione di mantenere una distinzione chiara tra la versione standard e quella Ultra. Non si tratterebbe di piccole sfumature ma di una vera e propria differenziazione di gamma, con il comparto fotografico più evoluto riservato esclusivamente alla variante di punta. Galaxy Z Fold 9 Ultra diventerebbe quindi il pieghevole su cui puntare per chi considera le foto una priorità, mentre il modello base resterebbe ancorato a una formula già collaudata.

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È una scelta che rende la lineup più leggibile. Chi guarda a Galaxy Z Fold 9 saprebbe già cosa aspettarsi in termini di fotocamere posteriori, mentre chi desidera qualcosa in più dovrebbe orientarsi verso la versione Ultra, che stando ai rumor raccoglierebbe tutte le novità più interessanti sul fronte della fotografia.

Galaxy Z Fold 9 resta fedele alla doppia fotocamera

Sul fronte di Galaxy Z Fold 9, a quanto pare, non sono previste sorprese. La configurazione sarebbe la stessa già adottata su Galaxy Z Fold 8, il primo pieghevole di Samsung in formato “passport”. Questo significa che sul retro troverebbero posto ancora due sensori e non tre. Il primo sarebbe il principale, il secondo un ultra grandangolare, ed entrambi avrebbero una risoluzione di 50 MP.

Anche stavolta mancherebbe all’appello un teleobiettivo dedicato, una rinuncia che potrebbe far storcere il naso a una parte del pubblico abituata a trovare questo tipo di sensore sui modelli di fascia alta. Praticamente Galaxy Z Fold 9 si limiterebbe a confermare l’impostazione del suo predecessore senza aggiungere elementi nuovi al modulo posteriore. Una continuità che, per certi versi, appare coerente con la volontà di lasciare spazio al modello Ultra e di non sovrapporre troppo le due proposte.

Le novità per il modello standard, almeno per quanto emerso finora, sembrano dunque concentrarsi altrove. Il riferimento è proprio a quella selfie cam sotto lo schermo di cui si è parlato nei giorni scorsi e che rappresenterebbe un ritorno per la serie. Sul retro invece la doppia fotocamera da 50 MP rimarrebbe l’unica dotazione disponibile, con la variante Ultra chiamata a offrire il pacchetto fotografico più ricco della famiglia Fold.

Fonte: TecnoAndroid