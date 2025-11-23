Samsung Galaxy S25 Edge: sconto FOLLE con il Black Friday di Amazon

Spendere relativamente poco sull’acquisto di uno smartphone di ultima generazione è possibile con l’ultima campagna promozionale lanciata da Amazon, perfetta per avvicinare gli utenti ai top di gamma, come il Samsung Galaxy S25 Edge, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, che oggi viene a costare molto meno con il Black Friday.

L’utente che si avvicina a un prodotto di questo tipo deve prima di tutto sapere che si contraddistingue dalla massa per le sue dimensioni estremamente ridotte, in particolar modo parliamo dello spessore di soli 5,8 millimetri, raggiungendo nel contempo anche 158,2 x 75,5 millimetri, con un peso di 163 grammi. E’ uno smartphone che si può tranquillamente trasportare nella tasca dei pantaloni senza alcuna difficoltà, senza rinunciare a un buon display, che in questo caso è da 6,7 pollici. Si tratta del solito ottimo Dynamic AMOLED 2X, con risoluzione di 1440 x 3120 pixel, presenta densità di 513 ppi con refresh rate a 120Hz, passando anche per 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass Victus 2.

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Il processore resta sicuramente un top del settore, difatti parliamo di Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con una frequenza di clock che raggiunge i 4,47GHz, passando per la solita ottima GPU Adreno 830, oltre a 12GB di RAM con una memoria interna che varia in relazione alla variante che l’utente si ritrova a scegliere in questi giorni.

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Samsung Galaxy S25 Edge: che promozione su Amazon

Acquistare il Samsung Galaxy S25 Edge richiede un esborso tutt’altro che elevato, se considerate che comunque è un prodotto che partiva da 1299 euro, oggi può essere vostro con un investimento finale di soli 699 euro. Approfittate della promozione subito a questo link. Ricordate, inoltre, che la spedizione è gratuita ed è previsto un prodotto completamente sbrandizzato.