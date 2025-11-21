Realme GT 7T, sconto PAZZESCO su Amazon con il Black Friday

Il Black Friday è finalmente arrivato, e con esso la possibilità di acquistare su Amazon alcuni dei migliori prodotti in circolazione, riuscendo così a risparmiare decisamente di più di quanto ci saremmo mai aspettati. Tra i tanti modelli in promozione spicca sicuramente la presenza di Realme GT 7T, un device che abbraccia fortemente la fascia intermedia, riuscendo però a nascondere anche prestazioni e specifiche di livello nettamente superiore.

Reso disponibile sul mercato nel corso della Primavera 2025, il prodotto presenta dimensioni che rientrano perfettamente nella media, essendo di 162,42 x 75,97 x 8,25 millimetri di spessore con un peso di 202 grammi circa. Il suo display è sufficientemente ampio, raggiungendo per la precisione 6,8 pollici di diagonale, è un LTPO AMOLED (con refresh rate che oscilla tra 1 e 120Hz), fermo restando avere una densità di 453 ppi, una risoluzione di 1280 x 2800 pixel e anche 16 milioni di colori.

Per quanto riguarda il processore, sotto il cofano possimao trovare un MediaTek Dimensity 8400, octa-core con frequenza di clock a 3,25GHz, passando anche per la GPU Mali-G720 MC7, con un quantitativo di RAM decisamente elevato, pari a 12GB (da notare che la memoria interna non è espandibile con microSD).

Realme GT 7T, la promozione su Amazon è pazzesca

La promozione sullo smartphone Realme GT 7T, attivata da Amazon, è sicuramente una delle migliori del momento: si parte da un listino di 499 euro, per scendere solo fino al 1 Dicembre, a 369,99 euro. Lo potete ordinare subito a questo link.

Tutti coloro che vorranno ricorrere all’acquisto, potranno anche fare affidamento su una batteria monstre, addirittura 7000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 120W, per avere ugualmente la certezza di poter tornare ad utilizzare rapidamente lo smartphone, riducendo al minimo i tempi di inutilizzo.