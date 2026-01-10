Samsung Galaxy M17e, in arrivo un nuovo re-branded

A quanto pare il colosso sudcoreano Samsung sta preparando l’arrivo ufficiale di un nuovo smartphone di fascia media. Ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy M17e 5G. Lo smartphone in questione è apparso in queste ore sul sito web Google Play Console. Secondo i dettagli emersi, sembra che si tratterà della versione re-branded di Samsung Galaxy A07 5G.

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Samsung galaxy M17e, nuovo device passa dal portale Google Play Console

Uno dei prossimi smartphone di fascia media di casa Samsung è stato avvistato in rete in queste ore sul sito web Google Play Console. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Samsung Galaxy M17e. Sul portale in questione, lo smartphone è stato registrato con il numero di modello SM-M076B ed ha il nome in codice A07x.

Proprio quest’ultimo dettaglio e i rumors emersi in rete ci confermano ancora una volta che questo device sarà una versione re-branded di un altro smartphone dell’azienda. Si tratterebbe dello smartphone della serie Galaxy A, in particolare del modello noto con il nome di Samsung Galaxy A07 5G. Il colosso sudcoreano, infatti, presenta spesso smartphone dellla gamma Galaxy M come versioni re-branded degli smartphone della gamma Galaxy A.

Tornando al prossimo Samsung Galaxy M17e, purtroppo non ci sono ancora informazioni di rilievo riguardanti le sue presunte specifiche tecniche. Tuttavia, trattandosi molto probabilmente di un re-branded, possiamo aspettarci in linea generale le stesse caratteristiche tecniche della controparte della gamma Galaxy A. Se dovesse essere così, possiamo aspettarci le seguenti caratteristiche.

Processore MediaTek Dimensity 6300

Tagli di memoria comprendenti almeno 8 GB di memoria RAM

Sistema operativo Android 16

Per il momento, comunque, non abbiamo ancora conferme ufficiali di quanto è emerso. Ricordiamo comunque che Samsung Galaxy A07 5G dovrebbe essere annunciato in veste ufficiale sul mercato proprio nel mese corrente. Ci aspettiamo quindi per il Samsung Galaxy M17e un debutto non troppo lontano.