Samsung si prepara a rinnovare la propria gamma di smartphone economici con tre nuovi modelli: Galaxy A07, Galaxy M07 e Galaxy F07. I dispositivi sono emersi nei database della Wi-Fi Alliance, confermando l’esistenza di tre versioni con connettività solo Wi-Fi 2.4 GHz e sistema operativo Android 14 al debutto.

I nomi in codice rivelano i modelli SM-A076B/DSN, SM-M076B/DS, e SM-E076B/DS. Tutti e tre condividono una base tecnica comune, e sembrano destinati a mercati differenti pur mantenendo le stesse caratteristiche di base, come spesso avviene per i dispositivi Samsung entry-level.

Tre modelli compaiono nei database di certificazione con specifiche minime e Android 14

I documenti pubblicati dalla Wi-Fi Alliance mostrano che i tre smartphone supporteranno solo la banda Wi-Fi a 2.4 GHz, elemento che suggerisce una fascia di prezzo molto contenuta. Nessuno dei modelli menzionati presenta compatibilità con Wi-Fi dual band, tipica degli smartphone di fascia media o superiore.

Tutti i dispositivi risultano dotati di Android 14, il che li collocherebbe già allineati con gli standard attuali, nonostante le specifiche limitate. Samsung potrebbe abbinarli all’interfaccia One UI Core, una versione alleggerita di One UI pensata per smartphone con hardware basilare.

Samsung tende a differenziare le linee A, M e F in base al mercato di destinazione. La serie Galaxy A ha una diffusione più ampia a livello globale, mentre Galaxy M è spesso riservata al mercato indiano, con un focus su batteria e autonomia. La serie Galaxy F è venduta prevalentemente online, anche in collaborazione con retailer locali.

Non sono ancora emerse informazioni ufficiali su processori, display o comparto fotografico, ma considerata la fascia di prezzo prevista, è probabile che si tratti di modelli con specifiche molto contenute, pensati per utenti con esigenze basilari o come primo smartphone.

Al momento non esistono conferme su data di presentazione o disponibilità commerciale. Tuttavia, l’apparizione nei registri della Wi-Fi Alliance suggerisce che Samsung sia già nella fase finale di sviluppo, con un lancio possibile entro la fine dell’estate o inizio autunno 2025.

Samsung Galaxy A07, M07 e F07 segnano un nuovo passo nel segmento entry-level del marchio. I dispositivi puntano su Android 14 e semplicità, mantenendo costi contenuti. Restano da chiarire le specifiche complete e i mercati di destinazione.