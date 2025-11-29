Samsung Galaxy: in arrivo nuove patch anche in Italia

Gli utenti italiani di Samsung stanno ricevendo i nuovi aggiornamenti software. Quest’ultimi sono relativi alle patch di sicurezza di novembre. Il rilascio è arrivato con qualche giorno di ritardo rispetto al consueto calendario mensile. L’aggiornamento interessa un’ampia gamma di dispositivi, dai modelli più recenti come Galaxy S25, S24 e S22 nelle versioni Plus e Ultra. Fino ai modelli Z Fold 7 e Z Flip 7, e alcune serie A molto diffuse. Tra cui A56 e A26. Secondo quanto indicato da Samsung, il nuovo firmware corregge 25 vulnerabilità critiche nel sistema operativo Android (due considerate di livello critico). Mentre le restanti 23 presentano un rischio alto. Una delle vulnerabilità critiche riguarda tutte le versioni di Android 13 e successive, mentre l’altra è specifica di Android 16, versione base per i dispositivi aggiornati.

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Le patch includono anche correzioni mirate alla One UI. Ulteriori 11 falle riguardano i chip Exynos. Quest’ultimi molto diffusi nei dispositivi Samsung prodotti tra il 2019 e il 2024. La maggior parte dei processori di quel periodo, infatti, risultava vulnerabile a una o più di tali falle. Dettaglio che ha reso gli aggiornamenti indispensabili per la sicurezza degli utenti.

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Oltre a migliorare la protezione dei dati sensibili, le patch contribuiscono anche a garantire la stabilità dei dispositivi. Il rispetto dei cicli di aggiornamento diventa indicatore dell’abilità di un produttore di proteggere i propri utenti. Ciò soprattutto in un contesto in cui le minacce informatiche si evolvono rapidamente. Attraverso tali patch, Samsung sottolinea l’impegno nel mantenere aggiornati i propri dispositivi. Riducendo, in tal modo, i rischi legati a potenziali exploit.

La distribuzione regolare di aggiornamenti di sicurezza rappresenta quindi non solo una misura tecnica. Ma anche un elemento di fiducia tra marchio e consumatore. In un mercato sempre più attento alla protezione dei dati e alla sicurezza digitale, il rilascio tempestivo delle patch diventa un fattore determinante.