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Samsung Galaxy A07 5G svelato dall’azienda, ecco i dettagli

scritto da Anna Lisa Ferilli 0 commenti 1 Minuti lettura
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Se ne parlava da diverso tempo in rete ma ora sembra che sia ufficiale. In queste ultime ore il colosso sudcoreano Samsung ha ampliato la sua gamma di smartphone di fascia entry-level. Il nuovo arrivato è Samsung Galaxy A07 5G,successore del precedente modello annunciato durante lo scorso mese di agosto 2025. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

 

Samsung svela ufficialmente il nuovo entry-level Samsung Galaxy A07 5G

Samsung Galaxy A07 5G è il nuovo smartphone di fascia medio-bassa del colosso sudcoreano ed è stato da poco annunciato sul mercato. Nonostante si tratti di un dispositivo di questa fascia di prezzo, l’azienda ha promesso diversi aggiornamenti software nel tempo. Si parla infatti di ben 6 major update e anche aggiornamenti delle patch di sicurezza.

Per il resto, il nuovo smartphone non si discosta molto dal precedente modello. A muovere il tutto qui è presente un soc di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 6300 che garantisce il supporto alla navigazione con le reti di quinta generazione. Oltre a questo, lo smartphone dispone di diversi tagli di memoria,  comprendenti 4 o 6 GB di RAMe fino a 128 GB di storage interno. C’è comunque la possibilità di espandere ulteriormente la memoria interna tramite scheda microSD fino a 2 TB.

Per quanto riguarda il look, non ci sono novità di rilievo. Lo smartphone dispone di un display con un notch a goccia centrale con tecnologia IPS LCD. La diagonale è pari a 6.7 pollici con una risoluzione pari ad HD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Per quanto riguarda la luminosità, questa arriva ad un massimo di 800 nits. Tra i suoi punti di forza troviamo una batteria piuttosto capiente, pari a 6000 mah. È inoltre presente anche la certificazione di resistenza IP54.

Per il momento il nuovo Samsung Galaxy A07 5G è stato reso disponibile all’acquisto in Birmania ad un prezzo iniziale di circa 150 euro al cambio attuale.