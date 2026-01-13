Samsung Galaxy A07 5G svelato dall’azienda, ecco i dettagli

Se ne parlava da diverso tempo in rete ma ora sembra che sia ufficiale. In queste ultime ore il colosso sudcoreano Samsung ha ampliato la sua gamma di smartphone di fascia entry-level. Il nuovo arrivato è Samsung Galaxy A07 5G,successore del precedente modello annunciato durante lo scorso mese di agosto 2025. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

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Samsung svela ufficialmente il nuovo entry-level Samsung Galaxy A07 5G

Samsung Galaxy A07 5G è il nuovo smartphone di fascia medio-bassa del colosso sudcoreano ed è stato da poco annunciato sul mercato. Nonostante si tratti di un dispositivo di questa fascia di prezzo, l’azienda ha promesso diversi aggiornamenti software nel tempo. Si parla infatti di ben 6 major update e anche aggiornamenti delle patch di sicurezza.

Per il resto, il nuovo smartphone non si discosta molto dal precedente modello. A muovere il tutto qui è presente un soc di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 6300 che garantisce il supporto alla navigazione con le reti di quinta generazione. Oltre a questo, lo smartphone dispone di diversi tagli di memoria, comprendenti 4 o 6 GB di RAMe fino a 128 GB di storage interno. C’è comunque la possibilità di espandere ulteriormente la memoria interna tramite scheda microSD fino a 2 TB.

Per quanto riguarda il look, non ci sono novità di rilievo. Lo smartphone dispone di un display con un notch a goccia centrale con tecnologia IPS LCD. La diagonale è pari a 6.7 pollici con una risoluzione pari ad HD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Per quanto riguarda la luminosità, questa arriva ad un massimo di 800 nits. Tra i suoi punti di forza troviamo una batteria piuttosto capiente, pari a 6000 mah. È inoltre presente anche la certificazione di resistenza IP54.

Per il momento il nuovo Samsung Galaxy A07 5G è stato reso disponibile all’acquisto in Birmania ad un prezzo iniziale di circa 150 euro al cambio attuale.