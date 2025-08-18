Samsung Galaxy A07: svelate le specifiche tecniche

Il debutto ufficiale non è ancora stato annunciato, ma il Samsung Galaxy A07 sembra avere pochi segreti. Le indiscrezioni che circolano in rete, diffuse dal leaker Sudhanshu Ambhore, tracciano, infatti, un profilo quasi completo. Relativo a quello che potrebbe diventare uno dei modelli di punta nella fascia entry-level del produttore sudcoreano. A emergere non sono soltanto immagini promozionali inedite, ma anche un quadro tecnico che lascia intuire l’intento di offrire un dispositivo solido, aggiornato e destinato a durare. Al centro della proposta ci sarebbe un ampio display LCD con tecnologia IPS. La diagonale, pari a 6,7 pollici, punta a garantire un’esperienza visiva immersiva. Mentre la risoluzione di 1600 x 720 pixel e il refresh rate di 90 Hz suggeriscono un’attenzione alla fluidità delle animazioni e alla fruizione di video e giochi leggeri.

Samsung Galaxy A07: ecco i dettagli emersi

Al centro del dispositivo ci sarebbe il MediaTek Helio G99. Un chip a 6 nanometri scelto probabilmente per bilanciare consumi e prestazioni. A supporto, una batteria da 5000 mAh promette un’autonomia generosa. Anche se la velocità di ricarica rimane per ora un mistero. Le fotocamere sembrano confermare la volontà di unire praticità e versatilità. Dietro, un sensore principale da 50 MP affiancato da una lente da 2 MP per le macro. Mentre la fotocamera frontale sarebbe da 8 MP.

La memoria interna sarebbe espandibile tramite microSD. Non mancherebbero supporto Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 e il classico jack audio da 3,5 mm. Riguardo la resistenza, la certificazione IP54 indicherebbe protezione contro polvere e schizzi d’acqua.

A livello software, il Galaxy A07 dovrebbe arrivare con OneUI 7.0 basata su Android 15. Accompagnata da sei anni di aggiornamenti principali e altrettanti di patch di sicurezza. Le immagini diffuse mostrano tre possibili colori, Green, Grey e Bluish White. Ma per sapere quando il dispositivo arriverà nei negozi bisognerà attendere notizie ufficiali da parte di Samsung. Eppure, considerando la mole di informazioni già trapelate, l’annuncio potrebbe non essere troppo lontano.