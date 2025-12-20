Samsung Exynos 2600, il primo chipset a 2nm è ottimizzato per l’IA

Samsung ha annunciato il nuovissimo Exynos 2600, il primo chipset realizzato con processo produttivo a 2nm al mondo. L’azienda coreana ha battuto sul tempo la concorrenza di Qualcomm e MediaTek, anch’esse impegnate in questa corsa tecnologia.

Stando a quanto condiviso da Samsung, il chipset si preannuncia come un enorme passo avanti rispetto all’Exynos 2600. Le prestazioni lato CPU saranno fino al 40% migliori mentre si arriva anche al 50% per le performance della GPU rispetto alla precedente generazione.

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Tuttavia, il salto tecnologico maggiore lo si avrà nella gestione dell’Intelligenza Artificiale. Il SoC sarà dotato di un motore AI con NPU dedicata da 32K MAC e il sistema supporterà la tecnologia ARM Scalable Matrix Extension 2 (SME 2) per ottimizzare i flussi di lavoro e ottenere prestazioni migliori in ogni condizione di utilizzo.

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Grazie a questa combinazione, il chipset potrà accelerare le applicazioni basate su AI e ML ma anche fornire supporto avanzato per tutte le operazioni matriciali. Considerando tutte le tecnologie e il loro funzionamento sinergico, Samsung conferma che la NPU dell’Exynos 2600 offre performance del 113% migliori rispetto al predecessore.

Considerando che la CPU, la GPU e la NPU saranno rinnovate sotto ogni punto di vista, Samsung ha migliorato la gestione del calore introducendo la tecnologia Heat Path Block (HPB). Il sistema andrà ad ottimizzare il trasferimento di calore utilizzando materiali ad alta costante dielettrica (High-k EMC), ottenendo quindi una migliore gestione delle temperature di esercizio.

Non mancherà il supporto a fotocamere fino a 320MP per fotocamera singola o dual-camera da 64MP + 32MP con possibilità di scatto senza ritardo fino a 108MP. Samsung ha messo a punto il SoC Exynos 2600 per supportare le ultime tecnologie del settore tra cui le RAM LPDDR5x, memorie UFS 4.1 e display 4K con refresh rate a 120Hz.

Non resta che attendere i primi dispositivi basati su tale tecnologia. Samsung non ha confermato ufficialmente il debutto ma ci aspettiamo che il SoC arriverà sul mercato con i prossimi Galaxy S26.