Samsung Bespoke AI: come l’AI sta ripensando il frigorifero

Il frigorifero è il re indiscusso di ogni cucina, il pilastro della nostra alimentazione. Eppure, quante volte lo apriamo e pensiamo: “Ma perché è così incasinato qui dentro?” O, peggio ancora, “Cavoli, quel vassoio grande non ci sta!” Non sei l’unico a pensarla così. Le aziende hanno fatto i loro compiti a casa e hanno scoperto che un buon 33% dei consumatori in Europa si lamenta proprio della mancanza di spazio. E quasi un quarto, il 24%, si sente frustrato dai ripiani fissi, troppo rigidi per ospitare la torta appena sfornata o la brocca gigante della limonata.

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Il frigo Samsung che si adatta alle tue abitudini

Samsung, con la sua nuova gamma Bespoke AI, sembra aver preso queste lamentele e averle trasformate in una missione: creare un elettrodomestico che non sia solo un contenitore freddo, ma un vero e proprio maggiordomo del cibo. E la prima mossa geniale è stata quella di non allargare il frigo, ma di “strizzare” le pareti. Questo è il segreto della tecnologia SpaceMax. Grazie a un isolante ad altissima efficienza e a pareti rese più sottili, riescono a darti più spazio interno, senza che l’ingombro esterno cambi di un millimetro. È un trucco semplice, ma efficacissimo: significa che puoi finalmente stivare le bottiglie, i grandi vassoi da catering o anche solo la spesa settimanale XXL, senza dover fare il gioco del Tetris ogni volta che chiudi lo sportello.

Ma lo spazio da solo non basta, la vera differenza la fa la flessibilità. Quante volte hai dovuto togliere un ripiano intero solo per far entrare una bottiglia alta? Con questi nuovi modelli, hai ripiani e cassetti che puoi spostare, rimuovere e riposizionare a tuo piacimento. Alcuni modelli hanno persino un ripiano che scorre e si regola in altezza, un vero salvavita quando devi prendere una bottiglia dal fondo senza rischiare di farti cadere tutto addosso. L’idea è chiara: non devi più adattare tu le tue abitudini al frigo, ma è il frigo che si adatta a te e al caos organizzato della tua vita.

Poi, ovviamente, arrivano le “magie” smart. La funzione Smart Cooling ti permette di regolare temperature diverse in zone diverse, perché, diciamocelo, la carne e l’insalata non hanno le stesse esigenze. E se per una festa hai bisogno di tanto spazio per le bibite fresche? Nessun problema: alcuni scomparti freezer sono convertibili in frigo all’occorrenza, aumentando di colpo la capacità per i prodotti freschi. Con cassetti a umidità controllata dedicati a frutta e verdura, non si tratta più solo di conservare, ma di farlo nel modo giusto, prolungando la vita di ciò che mangiamo.

La scommessa Samsung Bespoke AI

E infine, la ciliegina sulla torta, o meglio, la voce che ti risponde: l’Intelligenza Artificiale con l’assistente vocale Bixby. Samsung ha scoperto che il 74% degli utenti vorrebbe usare la voce per controllare gli elettrodomestici. Ed eccoci accontentati. Chiedere al frigo come stanno gli alimenti, impostare la temperatura senza toccare un bottone, o ricevere un promemoria per comprare il latte diventa un gesto naturale, quasi istintivo. Non è fantascienza, è praticità quotidiana.

Insomma, i frigoriferi Bespoke AI non sono un semplice upgrade estetico o un contenitore più grande. Sono un vero e proprio alleato in cucina, che unisce lo spazio ottimizzato alla flessibilità di riorganizzazione, il tutto condito dall’intelligenza artificiale. È un bel salto in avanti per chi cerca efficienza, ordine e, diciamocelo, quel pizzico di futuro anche dietro lo sportello del frigo.