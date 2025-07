Esselunga: OFFERTE SMART per una casa SUPER TECH

Da Esselunga c’è aria di rivoluzione domestica! È il momento giusto per rinnovare gli spazi e portarvi a casa elettrodomestici di ultima generazione a prezzi che vi faranno sorridere. Che cerchiate più spazio per il vino, prestazioni intelligenti per il bucato o risparmio energetico in cucina, Esselunga ha pensato proprio a voi. Il fascino sta nella versatilità: ogni prodotto è stato selezionato per rispondere ai diversi stili di vita e alle abitudini della famiglia contemporanea. Esselunga propone una linea completa di elettrodomestici silenziosi, efficienti e compatti, che risolvono davvero le giornate. E no, non si tratta solo di lavatrici e frigoriferi, c’è molto di più! L’atmosfera di casa cambia con piccoli gesti e con i device più smart! Scoprite con Esselunga come dare un tocco in più ai vostri spazi.

Offerte magnetiche da Esselunga: impossibile non esserne attratti

Il frigorifero DAYA DFA550NV2XE, vera macchina del silenzio con alta capacità, vi aspetta da Esselunga a 499 euro. Ideale per nuclei numerosi e cucine sempre attive. La lavatrice SHARP ES-NFA014BW1NA è pronta a supportare carichi impegnativi e cicli frequenti: a soli 339 euro, la trovate solo da Esselunga. Chi preferisce un design salvaspazio con funzionalità efficaci può optare per la lavatrice a carica dall’alto CANDY CST 282D2/1-11, a 399 euro. Da Esselunga è tornata anche la lavastoviglie compatta DAYA MAGIC 8-A, a 279 euro, perfetta per chi ha poco spazio e vuole comunque performance ottimali. La lavatrice HISENSE WFQA8014EVJMW, a 349 euro, unisce rapidità e tecnologia smart.

Gli amanti del buon vino possono scegliere la cantinetta HISENSE RW12D4NWG0 a 279 euro, elegante e compatta per valorizzare le bottiglie speciali. Per chi cerca funzionalità concrete, la lavastoviglie DAYA DSW71225M18A è vostra a soli 219 euro. Infine, la lavatrice CANDY CSS129TW4-11, venduta a 299 euro, unisce convenienza e potenza. In casa, solo Esselunga fa risplendere le vostre giornate con tecnologia!