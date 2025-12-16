Samsung adatta accessori Qi2 per fotocamere: spazio ritagliato su power bank

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Un nuovo accessorio trapelato in queste ore porta un’ulteriore conferma della compatibilità della serie Samsung Galaxy S26 con la ricarica magnetica. Precedenti anticipazioni avevano già puntato su questa novità, e il “Magnet Wireless Battery Pack” spuntato tra le certificazioni fornisce un interessante dettaglio sulla soluzione adottata da Samsung per superare un problema di design. Il database del Wireless Power Consortium fa spuntare il nuovo accessorio denominato Magnet Wireless Battery Pack (modello EB-U2500): prodotto dotato di anello magnetico con marchio Qi2 sul retro, certificato Qi 2.1.0 e con potenza in uscita di 15W.

Ricarica Qi2 integrata finalmente su Galaxy S26

La ricarica magnetica dovrebbe arrivare in modo “completo” su Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra. Dopo una serie Galaxy S24 compatibile non ufficialmente ma con qualche compromesso, inclusi problemi con la S Pen, e una serie Galaxy S25 ufficialmente compatibile solo attraverso gli appositi accessori, ecco che la serie Galaxy S26 dovrebbe finalmente introdurre i magneti della ricarica Qi2 direttamente sullo smartphone.

Le indiscrezioni hanno parlato di miglioramenti lato ricarica, con il passaggio allo standard Qi 2.2 con velocità di 25W su Galaxy S26 Ultra e di 20W su Galaxy S26 e Galaxy S26+. Passi avanti previsti pure per la ricarica cablata, sebbene le specifiche precise non siano ancora state confermate ufficialmente da Samsung.

Power bank con ritaglio per modulo fotografico

Questo nuovo accessorio, di fatto un power bank, offre apparentemente un design tradizionale ma con una particolarità difficile da non notare: la parte che va ad agganciarsi allo smartphone lascia uno spazio per le fotocamere. Questo perché nei suoi smartphone Samsung posiziona il modulo fotografico molto vicino alla bobina di ricarica wireless, e questo porta possibili difficoltà con alcuni degli accessori Qi2 che non riescono ad agganciarsi e incastrarsi perfettamente. Si tratta di una questione su cui Samsung sta probabilmente lavorando, ma che per il momento viene risolta con questo tipo di soluzione.

Anche il Magnetic Wallet lanciato per la serie Galaxy S25 quasi un anno fa offriva forme simili. La scelta di design con modulo fotografico prominente e vicino alla bobina wireless crea inevitabilmente conflitti con accessori magnetici standard progettati per iPhone o altri dispositivi con layout differenti.