Dark Souls 2 e 3, server di nuovo online: niente replica del 2022

FromSoftware ha sistemato i problemi di sicurezza che avevano costretto a spegnere i server di Dark Souls 2 e Dark Souls 3, e oggi le funzionalità online dei due titoli risultano di nuovo pienamente operative. Lo stop era stato deciso dalla stessa software house giapponese per intervenire su un problema tecnico emerso in entrambi i giochi. Per qualche ora la comunità aveva temuto il peggio, ma la situazione è rientrata e tutto sembra tornato alla normalità. L’interruzione non era passata inosservata. Quando uno studio spegne di colpo l’infrastruttura di rete di due capitoli così amati, i giocatori iniziano subito a interrogarsi su cosa stia accadendo e soprattutto su quanto potrebbe durare il disservizio. In questo caso le preoccupazioni avevano un fondamento preciso, legato a quanto avvenuto qualche anno fa con la stessa serie.

Perché lo spegnimento dei server aveva allarmato i giocatori

A rendere la notizia così delicata era il ricordo del blackout del 2022, quando le componenti online di Dark Souls erano rimaste inaccessibili. Quell’episodio aveva lasciato un segno nella comunità, tanto che la semplice comparsa di un avviso di manutenzione legata alla sicurezza è bastata a riaccendere i timori. Molti appassionati si erano chiesti se si stesse ripetendo lo stesso scenario, con un’attesa lunga e senza certezze sui tempi di ripristino.

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Il punto è che per questi giochi la parte connessa non rappresenta un semplice accessorio. Buona parte dell’esperienza vive proprio grazie all’interazione con gli altri utenti, e privarsene significa giocare a una versione decisamente più povera dei titoli FromSoftware. Ecco perché la decisione di mettere offline i server di Dark Souls 2 e Dark Souls 3 aveva fatto suonare più di un campanello d’allarme tra i fan. La software house nipponica, dal canto suo, aveva scelto una linea prudente. Davanti a un problema tecnico rilevato su entrambi i titoli, lo studio ha preferito spegnere tutto e lavorare alla soluzione, piuttosto che lasciare attivi sistemi potenzialmente vulnerabili. Una scelta che, sul momento, ha creato qualche disagio ma che puntava a tutelare chi continua a giocare a questi capitoli.

Funzionalità online di nuovo attive, nessuna replica del 2022

Stavolta però le cose sono andate diversamente. L’intervento di FromSoftware ha permesso di risolvere le criticità in tempi brevi e di riportare online i servizi senza lasciare la comunità a lungo nell’incertezza. Praticamente non si è ripetuto il lungo stop di qualche anno fa, e questo è il dettaglio che più di ogni altro ha rassicurato gli utenti.

Con il ritorno dei server, i giocatori possono di nuovo accedere a tutte le funzionalità online di Dark Souls 2 e Dark Souls 3, esattamente come prima dell’interruzione. Chi aveva messo in pausa le proprie partite in attesa di notizie può quindi riprendere a giocare con l’esperienza completa, senza limitazioni legate alla rete.

La vicenda si chiude così con un allarme rientrato. Lo studio giapponese ha individuato il problema, lo ha corretto e ha riattivato l’infrastruttura, evitando che la situazione degenerasse in un nuovo blackout prolungato come quello del 2022. I server dei due capitoli risultano ora regolarmente operativi e la situazione appare tornata alla completa normalità.

Fonte: TecnoAndroid