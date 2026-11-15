Instagram, l’algoritmo spinge la misoginia: bastano 122 video

La misoginia digitale non è un fenomeno marginale ma una cultura diffusa, veicolata dai sistemi di raccomandazione con cui le piattaforme distribuiscono intrattenimento, sport e consigli di vita. È la conclusione a cui arriva lo studio intitolato Suggerito per te. Manosfera, femosfera e prevenzione primaria della violenza di genere in Italia, curato da ActionAid, Ong internazionale impegnata contro la povertà e per la difesa dei diritti umani e delle donne. Secondo l’indagine gli algoritmi di raccomandazione premiano polarizzazione e conflittualità, rendendo profittevole la diffusione dell’odio di genere e normalizzando modelli di sottomissione o di aperto disprezzo verso le donne.

Parliamo della vita quotidiana di circa trenta milioni di utenti italiani presenti su Instagram. Katia Scannavini, cosegretaria di ActionAid, ha spiegato che i contenuti misogini arrivano sugli schermi anche di chi non li cerca e che in questo spazio l’odio contro le donne diventa uno strumento per mettere in discussione l’uguaglianza e la tenuta democratica.

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L’esperimento con i profili virtuali e

Per capire come si comportano davvero gli algoritmi, i ricercatori hanno usato la tecnica dell’audit algoritmico con profili sperimentali. Su un Google Pixel mai usato prima, con Instagram aggiornato alla versione 449.0.0 e impostato in italiano, sono stati creati quattro account con età dichiarata di ventuno anni. Due avevano nomi maschili e due femminili, ogni coppia divisa in un profilo attivo e uno di controllo. Il genere non è mai stato indicato nelle impostazioni, così da verificare cosa la piattaforma deducesse dal solo nome. Tra il 10 e il 21 settembre 2026 sono stati analizzati 1.400 video nella sezione Reels. I profili attivi cercavano argomenti neutri, mettevano mi piace ai primi 5 risultati e poi a ogni contenuto tossico incontrato. Quelli di controllo scorrevano a ritmo costante di circa tre secondi, senza mai interagire.

La corsa verso la manosfera

Sul fronte maschile la radicalizzazione è stata rapidissima. Dopo la semplice ricerca della parola calcio sono bastati 15 video, meno di un minuto e 25 secondi e appena 5 apprezzamenti per ricevere il primo contenuto legato alla mascolinità alfa. Il primo filmato apertamente ostile verso le donne è arrivato dopo 122 video, in meno di 9 minuti e 45 secondi, con tre ricerche del tutto neutre su calcio, videogiochi e finanza personale. La porta d’ingresso è stata la cultura dell’iperproduttività, incentrata su disciplina e denaro.

Solo dopo l’algoritmo ha iniziato a presentare le donne come ostacolo, nemico o trofeo. Alla settima sessione 47 video su 50 erano tossici e il salto più netto è avvenuto dopo la ricerca sugli incontri sentimentali. Tre giorni più tardi, il 24 settembre, senza alcuna ricerca il feed mostrava ancora il 90% di contenuti tossici e i video esplicitamente misogini erano saliti dal 46% al 57%. Il profilo maschile di controllo, invece, ha registrato il 92% di contenuti neutri su 350 video.

La femosfera, il business dell’odio

Sul profilo femminile attivo la risposta è stata diversa ma altrettanto stereotipata. Il primo contenuto della femosfera, l’insieme di ambienti digitali che promuovono ruoli femminili tradizionali, è comparso dopo 126 video e circa 9 minuti, a seguito di ricerche su pilates, cura della pelle e organizzazione della casa. Tra i suggerimenti c’erano ritocchi estetici, la figura della moglie sottomessa dedita alla casa e consigli per attirare uomini ad alto valore economico. Nessun video apertamente misogino è apparso sui profili femminili.

Quello di controllo ha ricevuto per oltre un terzo contenuti su cucina, pulizie e bellezza, con 97 video sulle faccende domestiche contro i 2 del corrispettivo maschile. Sulla ricerca dedicata agli incontri il profilo maschile ha ottenuto l’82% di video tossici, quello femminile il 16% di femminilità aspirazionale e 25 video sulla cura della casa e della persona.

Le lacune della legge

La mappatura di 100 profili Instagram, 25 su TikTok e 25 pagine Facebook indica che il 49% della rete Instagram appartiene al nucleo duro della manosfera e il 17% si colloca a destra o all’estrema destra. Un post su sette e quattro profili su dieci spingono verso prodotti a pagamento, dai manuali di seduzione tossica ai corsi fino agli abbonamenti su OnlyFans. Su Facebook l’84% dei profili rientra nel nucleo misogino e il tono aggressivo tocca il 44% dei casi. Un’indagine di UN Women del 2025 in 119 paesi ha rilevato che il 70% delle attiviste e il 75% delle giornaliste ha subito violenze online.

Sul piano normativo l’Italia punisce soprattutto le singole condotte a danno avvenuto, dal Codice Rosso del 2019 alla legge del 23 settembre 2025 sui contenuti alterati con intelligenza artificiale. L’articolo 604 bis del Codice penale sui discorsi d’odio, però, non include espressamente il sesso e il genere.

Fonte: TecnoAndroid