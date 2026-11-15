Star Wars 50 anni, John Williams riorchestra la musica del logo

Il ritorno in sala di Star Wars per il cinquantesimo anniversario avrà una firma d’eccezione, perché John Williams ha curato una nuova orchestrazione della musica che accompagnerà il logo celebrativo proiettato prima del film. Lucasfilm e Disney hanno confermato ufficialmente il contributo del compositore, che rientra nelle iniziative pensate per festeggiare i cinquant’anni della pellicola arrivata nei cinema nel 1977. Il primo capitolo della saga tornerà quindi sul grande schermo in versione restaurata e con un’introduzione sonora preparata apposta per l’occasione.

Le parole scelte nell’annuncio meritano un po’ di attenzione perché sono piuttosto precise. Si parla di nuova orchestrazione e non di un brano interamente inedito, quindi il maestro ha lavorato su materiale musicale rielaborato senza che sia stata confermata una composizione nata da zero. Anche lo spazio in cui questo lavoro verrà ascoltato è ben delimitato, visto che la musica accompagnerà soltanto il logo celebrativo che precede la proiezione. Non è stata annunciata alcuna sostituzione della colonna sonora originale e la distinzione tocca sia la natura dell’intervento sia il modo in cui verrà impiegato nella riedizione.

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Il film del 1977 e il legame di John Williams con la saga

La pellicola scelta per l’anniversario è il primo Star Wars, quello che in seguito è stato ribattezzato Star Wars: A New Hope. La riedizione proporrà una versione restaurata dell’uscita cinematografica originale, ed è proprio a quel lungometraggio che si riferiscono sia la ricorrenza sia il lavoro di restauro. Il programma riporta così nelle sale il film da cui tutto è cominciato, il punto di partenza di una delle saghe più amate della storia del cinema.

Per John Williams si tratta dell’ennesimo capitolo di un rapporto lunghissimo con l’universo creato da Lucasfilm. Il compositore ha scritto le colonne sonore di tutti e nove i film della saga Skywalker e proprio il primo episodio gli ha portato riconoscimenti importanti, dato che la musica del 1977 ha ottenuto un Oscar e un Grammy. Il contributo al logo dei cinquant’anni si inserisce in questo percorso, pur con i confini specifici indicati nella comunicazione ufficiale.

Il ritorno nei cinema è previsto a partire dal 19 febbraio 2027, con una distribuzione annunciata su migliaia di schermi in tutto il mondo. Le proiezioni saranno sia in digitale sia su pellicola e tra i formati indicati compaiono IMAX 70mm, Digital IMAX, 4DX e D BOX. La permanenza in sala sarà limitata, anche se le informazioni diffuse finora non fissano un calendario valido per ogni territorio.

Pure il materiale promozionale strizzerà l’occhio al debutto originale. È infatti previsto un nuovo poster firmato da Matt Ferguson, ispirato al manifesto del 1977, che accompagnerà il ritorno sul grande schermo e affiancherà il logo tra gli elementi celebrativi pensati per l’occasione.

Disney e Lucasfilm hanno organizzato celebrazioni globali distribuite lungo tutto il 2027, con le prime iniziative in programma già da gennaio, e il passaggio nelle sale rappresenterà uno degli appuntamenti centrali dedicati ai cinquant’anni di Star Wars. Per quanto riguarda l’Italia mancano ancora indicazioni su calendario e formati, perché l’annuncio internazionale non chiarisce quali tra le modalità di proiezione elencate saranno disponibili nei cinema italiani.

Fonte: TecnoAndroid