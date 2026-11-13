RTX 5080 da 24 GB cancellata? Le memorie GDDR7 frenano NVIDIA

La RTX 5080 con 24 GB di memoria potrebbe non vedere mai la luce, o comunque non nei tempi che circolavano fino a poco fa. Secondo indiscrezioni emerse nelle ultime ore, NVIDIA avrebbe deciso di rinunciare al lancio di questa nuova variante della GeForce, frenata dal costo particolarmente alto dei moduli GDDR7 che servirebbero per ampliare la dotazione di VRAM. Una notizia che arriva in un periodo già complicato per l’azienda, finita nel mirino per gli scandali che riguardano Jensen Huang.

Il mercato coinvolto in prima battuta è la Cina, dove la scheda era attesa per gennaio 2027. Lì il debutto sembrava ormai messo in calendario, almeno stando alle informazioni circolate tra gli addetti ai lavori. Per l’Europa invece il discorso è ancora più semplice. Non risultavano piani di lancio noti nemmeno prima di questo dietrofront, quindi chi sperava di vedere la versione potenziata sugli scaffali del Vecchio Continente difficilmente resterà sorpreso.

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Lo stop comunicato ai produttori partner

La notizia è arrivata proprio dalla Cina, attraverso una piattaforma che segue da vicino le dinamiche della filiera hardware. Stando a quanto trapelato, NVIDIA avrebbe già informato i produttori partner della cancellazione del programma di lancio. Un passaggio non da poco, perché sono proprio queste aziende a realizzare materialmente buona parte delle schede video che poi finiscono nei negozi con il loro marchio.

C’è poi un dettaglio che pesa parecchio. Insieme alla comunicazione dello stop non sarebbe stata indicata alcuna nuova finestra di disponibilità. Nessuna data alternativa quindi, nemmeno approssimativa. Questo lascia la versione da 24 GB in una sorta di limbo, perché non si parla di un semplice rinvio di qualche settimana ma di un progetto messo da parte senza un orizzonte preciso.

Il motivo dietro la scelta sarebbe tutto economico. Le memorie GDDR7, quelle di ultima generazione montate sulle schede più recenti, hanno prezzi elevati e aumentarne la quantità su ogni singola scheda farebbe lievitare i costi in maniera evidente. Da qui la decisione di fermarsi, almeno per ora.

Come sarebbe stata la RTX 5080 da 24 GB

Sul piano tecnico il progetto non prevedeva stravolgimenti. La variante da 24 GB avrebbe conservato la stessa GPU della RTX 5080 già in commercio, quindi la potenza di calcolo sarebbe rimasta invariata. A cambiare sarebbe stata soltanto la parte dedicata alla memoria video.

Il modello attuale utilizza otto chip GDDR7 da 2 GB ciascuno, per un totale di 16 GB. La nuova versione avrebbe sostituito questi moduli con altrettanti chip da 3 GB, sempre otto quindi ma più capienti. Il risultato sarebbe stato un salto da 16 a 24 GB di VRAM, con un incremento complessivo del 50%.

L’aspetto interessante di questa soluzione è che non avrebbe richiesto necessariamente di modificare la larghezza del bus di memoria. Mantenendo lo stesso numero di chip e cambiando solo la loro capacità, NVIDIA avrebbe potuto aumentare la quantità di memoria disponibile senza intervenire sull’architettura di collegamento tra GPU e moduli. Una strada in apparenza lineare dal punto di vista progettuale, ma che si è scontrata con il prezzo dei componenti.

Ed è proprio qui che il piano si sarebbe inceppato. I moduli da 3 GB costano di più rispetto a quelli da 2 GB e moltiplicare questa differenza per otto chip su ogni scheda rende l’operazione poco conveniente. Il risultato è che la RTX 5080 da 24 GB, attesa in Cina per gennaio 2027, al momento non ha più una data di uscita e i partner sono stati avvisati che il programma di lancio è stato cancellato.

Fonte: TecnoAndroid