Opera One per iOS lancia Data Saver: fino all’80% di dati in meno

Opera ha portato su Opera One per iOS la funzione Data Saver, uno strumento pensato per tagliare fino all’80% il consumo di dati durante la navigazione. L’annuncio è arrivato con un comunicato stampa che, oltre alla novità per chi usa il browser su iPhone, ha messo sul tavolo anche qualche numero interessante sulla crescita dell’applicazione. Gli utenti attivi mensili su iOS sono infatti aumentati del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un risultato che l’azienda ha voluto sottolineare con una certa soddisfazione.

Come funziona Data Saver su Opera One

L’idea alla base del risparmio dati è piuttosto lineare e non richiede particolari conoscenze tecniche per essere compresa. Quando la funzione è attiva, immagini e testi delle pagine web vengono compressi sui server di Opera prima di arrivare sul dispositivo. In questo modo il telefono riceve contenuti più leggeri e la quantità di traffico consumata si riduce sensibilmente, con un taglio che secondo l’azienda può arrivare all’80%.

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Le situazioni in cui una soluzione del genere torna utile sono parecchie e anche molto concrete. Chi viaggia all’estero e si ritrova a fare i conti con il roaming, spesso costoso, può limitare i danni sulla bolletta. Lo stesso vale per chi usa una ricarica prepagata e preferisce farla durare il più a lungo possibile, oppure per chi si avvicina alla fine del pacchetto mensile di gigabyte e vuole arrivare senza sorprese al rinnovo. C’è poi un altro scenario che molti conoscono bene, cioè la navigazione con una connessione debole. Anche in questo caso Data Saver può dare una mano, perché pagine più leggere significano caricamenti meno faticosi quando il segnale non collabora.

La crescita di Opera tra iOS e computer

Il comunicato non si è limitato a presentare la nuova funzione. Opera ha infatti rivendicato un aumento del 20% su base annua degli utenti attivi mensili su iOS registrato il mese scorso, un dato che secondo l’azienda poggia sulla presenza consolidata in Asia e in Africa e allo stesso tempo racconta un’espansione sempre più marcata negli Stati Uniti e in Europa.

Proprio il mercato statunitense ha mostrato la spinta più forte, con una crescita degli utenti attivi mensili pari al 46% rispetto all’anno precedente. Entrambi i risultati superano quello ottenuto sui computer, dove pochi giorni prima la società aveva comunicato un incremento del 16% su base annua. In quell’occasione Opera aveva anche annunciato di aver superato per la prima volta la soglia dei 100 milioni di utenti attivi mensili, un traguardo simbolico per un browser che da anni si muove in un mercato dominato da pochi grandi nomi.

Dietro questi numeri, sia su desktop sia su mobile, l’azienda vede un cambiamento più ampio nelle aspettative delle persone. Gli utenti, spiega Opera, stanno rimettendo sempre più spesso in discussione il browser predefinito man mano che cresce la consapevolezza di cosa uno strumento del genere possa offrire. Non ci si accontenta più di quello che arriva già installato sul telefono o sul computer e si guarda con maggiore curiosità alle alternative disponibili.

Fonte: TecnoAndroid