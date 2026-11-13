Star Citizen gratis per due settimane: oltre 200 navi da pilotare

Star Citizen si potrà giocare gratuitamente per due settimane, dal 13 al 27 novembre, con oltre 200 tra navi e veicoli terrestri a disposizione di chiunque voglia mettersi ai comandi. L’occasione è l’Intergalactic Aerospace Expo (IAE) 2956, l’evento interno al gioco che ogni volta trasforma l’universo creato da Cloud Imperium Games in una specie di grande fiera dell’astronautica. Lo studio con sede a Manchester ha confermato che l’accesso libero coprirà l’intera durata della manifestazione, quindi non solo qualche giorno sparso ma tutto il periodo dell’expo.

Il meccanismo è piuttosto semplice. Per tutta la durata della IAE 2956 i giocatori possono noleggiare senza spendere nulla un’ampia selezione di mezzi, più di 200 in totale, passando dai chioschi sparsi lungo l’area espositiva. Ogni giorno arriva un nuovo gruppo di espositori e questo permette di scoprire le varie astronavi presenti nell’universo, conoscere meglio i costruttori e soprattutto pilotare veicoli che magari in condizioni normali resterebbero fuori portata.

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Star Citizen gratis: il Free Fly e le nuove navi in arrivo durante l’expo

Il Free Fly pensa a due tipi di pubblico diversi. Chi non ha mai provato Star Citizen ha finalmente modo di farsi un’idea concreta del gioco, mentre i veterani possono approfittarne per testare ancora più veicoli prima di decidere eventuali acquisti. Non è la prima volta che lo studio sceglie questa formula, ma la quantità di mezzi disponibili rende l’iniziativa particolarmente ricca.

Durante la manifestazione faranno il loro debutto anche diverse nuove navi, con un calendario di uscite distribuito lungo tutte e due le settimane. Si parte il 13 novembre con Roberts Space Industries, che porta la RSI Galaxy e la RSI Skylark. Quest’ultima finora era proposta come nave di accompagnamento della Constellation Mk V, mentre adesso entrambe diventano acquistabili singolarmente per la prima volta. Il 15 novembre tocca ad Anvil Aerospace con la Anvil Liberator, il 17 sarà la volta di Drake Interplanetary con la Drake Marauder e infine il 21 novembre arriverà la Gatac Hyun, presentata insieme agli espositori Aopoa, Banu, Esperia e Gatac.

L’evento celebra poi i vincitori del Ship Showdown di quest’anno, la competizione annuale in cui è la community a votare le proprie navi preferite. Le quattro finaliste riceveranno colorazioni esclusive Best in Show e monete commemorative. A contendersi il titolo sono la RSI Perseus, la Drake Ironclad Assault, la Origin M80 e la Drake Corsair.

Ricompense su Twitch e le novità su Squadron 42

Chi segue il gioco anche in streaming può portarsi a casa qualche oggetto extra grazie ai Twitch Drops. Per sbloccare le ricompense basta collegare il proprio account di Star Citizen a quello di Twitch e guardare una qualsiasi diretta del gioco con i Drops abilitati. Dopo 2 ore di visione si ottiene la tuta Venture Undersuit Black/Grey, arrivando a 4 ore si sblocca il set Venture Black Armor e raggiungendo le 6 ore si aggiunge lo zaino MacFlex Backpack Orange.

Nel frattempo Cloud Imperium Games ha pubblicato anche un lungo video con nuove immagini di Squadron 42, il titolo narrativo per giocatore singolo costruito sul motore e sulle meccaniche di Star Citizen ma venduto separatamente. Il gioco può già essere aggiunto alla lista dei desideri su Steam e la finestra di lancio indicata è il secondo trimestre del 2027.

Per quanto riguarda Star Citizen, l’uscita definitiva sembra ancora lontana di un paio d’anni. I passi avanti comunque ci sono e lo dimostrano le patch che continuano ad arrivare con regolarità.

Fonte: TecnoAndroid