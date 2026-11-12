eBay avrebbe bloccato Meta Muse e gli agenti AI di terze parti

Su eBay qualcosa è cambiato nelle ultime settimane, e a farne le spese sono gli agenti AI di terze parti. La piattaforma avrebbe introdotto senza troppo clamore nuove restrizioni pensate per impedire a questi strumenti, Meta Muse in testa, di muoversi liberamente tra le pagine del sito e di raccogliere informazioni sulle inserzioni. Il condizionale è d’obbligo perché al momento non esiste alcun annuncio ufficiale. Tutto nasce dalla segnalazione di un utente che da diverse settimane si affidava a Muse per tenere d’occhio alcune tipologie di orologi che gli interessavano, sia su eBay sia su altri marketplace.

Il meccanismo era piuttosto semplice e, a dirla tutta, anche parecchio comodo. Ogni giorno l’assistente di Meta preparava un riepilogo con i collegamenti diretti agli annunci, i prezzi, i costi di spedizione e qualche dettaglio sulle condizioni o sullo stile degli oggetti. Una specie di servizio di monitoraggio personale che lavorava in autonomia, senza costringere nessuno ad aprire decine di schede del browser o a ripetere ogni mattina le stesse ricerche. Per chi colleziona o semplicemente cerca un modello preciso, un agente automatico del genere fa risparmiare un bel po’ di tempo.

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Il blocco arriva all’improvviso

La routine si è interrotta nel corso dell’ultimo fine settimana. A un certo punto è stato lo stesso agente a comunicare di non riuscire più ad accedere al database di eBay, spiegando in modo esplicito di essere stato bloccato. Non un errore generico né un malfunzionamento temporaneo, quindi, ma un’ammissione piuttosto chiara da parte dello strumento, che ha descritto la situazione senza troppi giri di parole.

Le verifiche incrociate condotte in seguito hanno portato a diversi riscontri, segno che il problema non riguarda un singolo utente. In alcuni casi Meta Muse ha poi imboccato una strada alternativa piuttosto curiosa. Invece di mostrare gli annunci originali ha indirizzato le persone verso siti esterni che riproducono le inserzioni presenti sulla piattaforma. Una soluzione di ripiego, insomma, che però allontana chi cerca un prodotto dalla pagina di vendita vera e propria e lo porta su copie ospitate altrove.

Interpellata sulla questione, la società di ecommerce ha scelto di non rilasciare commenti o dichiarazioni ufficiali. O meglio, qualcosa è stato detto, ma si tratta di una non risposta che non conferma né smentisce l’esistenza di nuove contromisure. Una portavoce si è limitata a spiegare che eBay adotta un approccio selettivo nei confronti dei servizi esterni che tentano di accedere al suo marketplace. Parole che lasciano aperte più interpretazioni senza entrare nel merito del caso specifico.

Le regole della piattaforma, del resto, sono piuttosto esplicite su alcuni punti. Tra le attività espressamente limitate figurano lo scraping non autorizzato, cioè la raccolta automatica di dati dalle pagine del sito, e l’utilizzo di quelle informazioni per addestrare modelli di intelligenza artificiale. Allo stesso tempo l’azienda sta valutando collaborazioni con alcuni partner, il che significa che la porta agli strumenti automatici non viene sbarrata del tutto ma resta legata ad accordi specifici e selezionati. Chi vuole operare sul sito con un assistente digitale, in pratica, deve passare da un’intesa con eBay.

Dall’altra parte della vicenda c’è Meta, che dal canto suo non ha rilasciato proprio nulla sulla questione.

Fonte: TecnoAndroid