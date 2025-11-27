Router sviluppati in Europa, per una ricerca YouGov sono i più sicuri

La scelta del router, un tempo considerata un dettaglio tecnico, è diventata oggi una decisione strategica per famiglie e aziende. Tra smart working, streaming, domotica e dispositivi sempre connessi, la rete domestica è ormai il “motore” della vita digitale. Non sorprende quindi che gli utenti europei stiano diventando più attenti a luoghi e modi in cui queste tecnologie vengono progettate e sviluppate.

Secondo una recente indagine di YouGov, cresce in modo significativo la fiducia verso i router realizzati o progettati in Europa, percepiti come più sicuri, più affidabili e complessivamente di qualità superiore.

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La sicurezza è il fattore numero uno

La motivazione principale è che gli utenti associano la produzione europea a standard più rigidi nella tutela dei dati. In un contesto in cui le minacce informatiche continuano a moltiplicarsi, la rete domestica è diventata un bersaglio sensibile: attacchi ai dispositivi IoT, tentativi di intrusione, furto dati e botnet sono ormai fenomeni comuni.

La ricerca mostra come molti utenti si sentano più tranquilli quando sanno che firmware, gestione degli aggiornamenti e controlli di sicurezza sono supervisionati da aziende che operano sotto regolamenti europei. Sono considerati tra i più rigidi al mondo in materia di privacy e cybersecurity.

Qualità costruttiva e supporto più affidabile

Oltre alla dimensione della sicurezza, emergono due elementi forti:

durabilità maggiore , con dispositivi percepiti come più solidi e meno soggetti a guasti;

supporto tecnico più accessibile e trasparente, spesso con centri di assistenza localizzati in Europa e tempi di intervento minori.

Gli utenti segnalano inoltre un miglior rapporto con gli aggiornamenti software: più frequenti, più chiari e meno invadenti.

Il valore del “controllo a livello locale”

Una parte crescente del pubblico apprezza il fatto che, scegliendo router progettati in Europa, si riduca la dipendenza da grandi produttori extra UE, che spesso operano con infrastrutture di cloud e telemetria distribuite a livello globale.

Per alcuni intervistati la scelta ha anche una motivazione etica: preferire investimenti e sviluppo che rimangono nel mercato europeo, con benefici a livello economico e produttivo.

Una tendenza destinata a crescere

La ricerca YouGov evidenzia un cambiamento culturale: prima l’attenzione era rivolta quasi esclusivamente alle prestazioni (velocità, copertura, numero di antenne). Ora la domanda si sta spostando verso affidabilità nel tempo, trasparenza e sicurezza dei dati.

Se questa direzione dovesse consolidarsi, potremmo assistere a una nuova fase del mercato europeo del networking, con un aumento della competitività dei produttori locali e un consumatore più consapevole del valore reale di un router: non solo un “modem”, ma il guardiano di tutta la nostra vita digitale.