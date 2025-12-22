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Robot al lavoro: l’AI ora costruisce oggetti partendo da una sola parola

Un sistema intelligente trasforma le idee in oggetti fisici con precisione sorprendente, rendendo la progettazione accessibile anche senza esperienza tecnica.

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
robot AI per la costruzione

Un progetto del MIT, in collaborazione con Google DeepMind e Autodesk Research, ha creato un sistema che unisce intelligenza artificiale e robotica in un unico flusso operativo. Basta digitare o pronunciare un comando, come “fammi una sedia”, per vedere il robot tradurre l’idea in un modello 3D e successivamente in un oggetto. Il processo elimina le lunghe ore necessarie per i software CAD tradizionali, aprendo la possibilità di creare mobili anche a chi non possiede competenze tecniche. Il sistema gestisce tutto: dalla progettazione alla scelta dei componenti modulari, con una capacità di adattamento in tempo reale che sorprende. Come può un robot capire che una sedia deve sostenere una persona e allo stesso tempo rispettare i desideri estetici dell’utente?

L’intelligenza che agisce, il robot che costruisce

Il meccanismo si basa su due modelli generativi. Il primo interpreta il testo dell’utente e genera la forma tridimensionale dell’oggetto. Il secondo, un modello visivo-linguistico avanzato, analizza la geometria e decide come assemblare i componenti, distinguendo tra elementi strutturali e pannellari. Il robot è capace di posizionare automaticamente i pannelli dove servono per seduta e supporto, adattando la progettazione se l’utente richiede modifiche, come “solo pannelli sullo schienale”. In questo modo si crea un dialogo continuo tra essere umano e AI, dove la macchina suggerisce soluzioni e l’utente può guidare ogni dettaglio. I materiali scelti sono smontabili e riutilizzabili, riducendo sprechi e costi, mentre il robot procede con una precisione quasi artigianale.

I test condotti dal team hanno evidenziato che oltre il 90% dei partecipanti ha preferito i progetti generati da questo sistema rispetto ad altri metodi automatici. La macchina non si limita a seguire istruzioni, ma comprende la funzione degli oggetti, scegliendo dove collocare i pannelli per garantire stabilità e comfort. L’esperimento apre scenari affascinanti: dall’architettura alla produzione domestica, fino all’aerospazio, con la possibilità di ridurre tempi di trasporto e necessità di magazzini. Il dottorando Alex Kyaw ha sottolineato come il sistema consenta di collaborare con l’AI come con un collega umano, dando vita a creazioni personalizzate in tempi brevi.