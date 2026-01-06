Roborock: novità per la pulizia autonoma con Saros 20 e Saros 20 Sonic

Al CES 2026 Roborock non si limita a presentare nuovi prodotti: ridefinisce il concetto stesso di pulizia automatica, spingendolo verso un livello di autonomia prima impensabile. Con l’arrivo dei nuovi Saros 20 e Saros 20 Sonic, il brand mostra come la robotica domestica può adattarsi alla complessità reale delle case moderne. Saros 20 nasce con l’obiettivo di eliminare le interruzioni. Il nuovo telaio AdaptiLift 3.0 consente al robot di affrontare soglie complesse e dislivelli fino a 8,5 cm, passando senza esitazioni da una stanza all’altra. Il robot analizza l’ostacolo, sperimenta l’approccio migliore e lo memorizza, rendendo ogni passaggio successivo più fluido. La vera innovazione, però, arriva sui tappeti, dove l’elevazione dinamica del chassis permette di mantenere un’aspirazione costante anche su fibre lunghe, migliorando la raccolta della polvere senza sacrificare stabilità o precisione.

Roborock presenta i nuovi Saros 20 e Saros 20 Sonic

Tale capacità di adattamento si riflette anche nella navigazione. Il sistema StarSight 2.0 introduce una mappatura 3D avanzata. Con una frequenza di campionamento superiore rispetto ai tradizionali sensori LDS. Il risultato è una lettura dell’ambiente più veloce e dettagliata, che consente a Saros 20 di riconoscere oltre 200 tipologie di ostacoli e di muoversi con naturalezza anche in case vissute, piene di oggetti, cavi o giochi per animali. Il profilo ultrasottile completa il quadro, permettendo al robot di raggiungere zone solitamente inaccessibili, come lo spazio sotto letti e divani.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Accanto a Saros 20, Roborock introduce Saros 20 Sonic, una variante pensata per chi mette il lavaggio al centro delle proprie esigenze. Qui il protagonista è il sistema VibraRise 5.0, un panno sonico in grado di vibrare fino a 4.000 volte al minuto. Applicando una pressione adattiva che scioglie anche le macchie secche più ostinate. La testa del panno si estende fisicamente fino ai bordi, eliminando uno dei limiti storici dei robot lavapavimenti e garantendo una pulizia uniforme. Il controllo, completamente personalizzabile dall’app, consente di modulare flusso d’acqua e intensità in base alla superficie, dal parquet delicato alle piastrelle della cucina.

Nonostante il focus sul lavaggio, Saros 20 Sonic non rinuncia alla potenza. L’aspirazione HyperForce da 35.000 Pa lavora in sinergia con un sistema anti-groviglio progettato per gestire capelli lunghi e peli di animali senza blocchi né manutenzione frequente. La navigazione RetractSense consente, inoltre, al robot di mantenere una percezione costante dell’ambiente anche sotto i mobili più bassi, senza “perdere la strada”.

A unire entrambe le esperienze c’è la nuova stazione RockDock, vero fulcro della filosofia hands-free propria di Roborock. Il lavaggio dei panni con acqua calda fino a 100°C, l’asciugatura ad aria calda e lo svuotamento automatico della polvere permettono di dimenticarsi del robot per settimane, mantenendo al contempo elevati standard di igiene. Tutto è orchestrato dall’app Roborock, che apprende le abitudini dell’utente, ottimizza le routine e integra il robot negli ecosistemi smart home più diffusi, senza trascurare privacy e sicurezza.