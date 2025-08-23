NewsRobotica

Roborock P20 Ultra Plus, il robot che sterilizza e pulisce con il calore

Roborock P20 Ultra Plus unisce aspirazione, lavaggio avanzato e sterilizzazione a caldo: un robot che alza il livello della pulizia domestica

scritto da Rosalba Varegliano

Roborock ha presentato il nuovo P20 Ultra Plus, un robot pensato per trasformare la gestione della casa. Non si limita ad aspirare e lavare i pavimenti, ma introduce una funzione innovativa che è la sterilizzazione con il calore, capace di eliminare germi e batteri con una pulizia più profonda e igienica. Una caratteristica che risponde all’esigenza crescente di ambienti più salubri, soprattutto dopo gli anni della pandemia.

Il dispositivo integra un sistema di aspirazione ad alta potenza abbinato a un serbatoio intelligente che eroga acqua calda per il lavaggio. La combinazione di getti termici e spazzole evolute consente di igienizzare le superfici e rimuovere macchie ostinate che un normale lavapavimenti faticherebbe a gestire.

Pulizia domestica più completa con il calore grazie al Roborock P20 Ultra Plus

Il Roborock P20 Ultra Plus non si ferma alle prestazioni meccaniche. È dotato di un sistema di navigazione avanzata basato su sensori e intelligenza artificiale, capace di mappare ogni stanza con precisione e pianificare percorsi ottimizzati. L’app dedicata permette di gestire ogni dettaglio, dall’impostazione di zone da escludere alla programmazione di cicli di pulizia personalizzati. Un altro punto di forza è la stazione di svuotamento e lavaggio automatico, che riduce al minimo l’intervento umano. Qui, il robot non solo si ricarica ma pulisce e igienizza le proprie componenti, mantenendo costanti le prestazioni senza bisogno di manutenzione frequente.

Comfort, tecnologia e igiene in un unico prodotto

La scelta di combinare aspirazione, lavaggio e sterilizzazione rappresenta un passo avanti significativo nel settore dei robot per la casa. Il P20 Ultra Plus si posiziona così come soluzione ideale per chi desidera un ambiente sempre pulito e sicuro, con il vantaggio di un’autonomia prolungata e della gestione smart. Con questo modello, Roborock conferma la sua vocazione all’innovazione e al miglioramento della qualità della vita domestica, dimostrando che la pulizia non è più solo questione di comodità, ma anche di benessere e salute.

