Roborock P20 Ultra Plus, il robot che sterilizza e pulisce con il calore

Roborock ha presentato il nuovo P20 Ultra Plus, un robot pensato per trasformare la gestione della casa. Non si limita ad aspirare e lavare i pavimenti, ma introduce una funzione innovativa che è la sterilizzazione con il calore, capace di eliminare germi e batteri con una pulizia più profonda e igienica. Una caratteristica che risponde all’esigenza crescente di ambienti più salubri, soprattutto dopo gli anni della pandemia.

Il dispositivo integra un sistema di aspirazione ad alta potenza abbinato a un serbatoio intelligente che eroga acqua calda per il lavaggio. La combinazione di getti termici e spazzole evolute consente di igienizzare le superfici e rimuovere macchie ostinate che un normale lavapavimenti faticherebbe a gestire.

Pulizia domestica più completa con il calore grazie al Roborock P20 Ultra Plus

Il Roborock P20 Ultra Plus non si ferma alle prestazioni meccaniche. È dotato di un sistema di navigazione avanzata basato su sensori e intelligenza artificiale, capace di mappare ogni stanza con precisione e pianificare percorsi ottimizzati. L’app dedicata permette di gestire ogni dettaglio, dall’impostazione di zone da escludere alla programmazione di cicli di pulizia personalizzati. Un altro punto di forza è la stazione di svuotamento e lavaggio automatico, che riduce al minimo l’intervento umano. Qui, il robot non solo si ricarica ma pulisce e igienizza le proprie componenti, mantenendo costanti le prestazioni senza bisogno di manutenzione frequente.

Comfort, tecnologia e igiene in un unico prodotto

La scelta di combinare aspirazione, lavaggio e sterilizzazione rappresenta un passo avanti significativo nel settore dei robot per la casa. Il P20 Ultra Plus si posiziona così come soluzione ideale per chi desidera un ambiente sempre pulito e sicuro, con il vantaggio di un’autonomia prolungata e della gestione smart. Con questo modello, Roborock conferma la sua vocazione all’innovazione e al miglioramento della qualità della vita domestica, dimostrando che la pulizia non è più solo questione di comodità, ma anche di benessere e salute.