Quando Jensen Huang è rientrato negli uffici di Nvidia dopo essere stato reintegrato come amministratore delegato, dietro la porta lo aspettava una folla. Centinaia di occhi puntati su di lui, in silenzio. È una scena che racconta molto bene il culto della personalità che oggi domina la Silicon Valley. In altre circostanze il giudizio di quella platea sarebbe stato severo, e non senza motivo. Huang aveva ammesso diverse relazioni extraconiugali, era entrato in contatto con una potenziale spia cinese e aveva messo seriamente a rischio la salute finanziaria dell’azienda più preziosa del pianeta.

Invece è arrivata un’ovazione. Il comportamento del manager era stato irresponsabile e persino il suo ritorno, mediato dalla Casa Bianca e contrario alla volontà iniziale del consiglio, aveva assunto toni piuttosto amorali. Ai dipendenti di Nvidia tutto questo non sembrava interessare granché. Tra gli applausi Huang ha espresso il suo pentimento e la gioia di tornare alla normalità. Una scivolata di gioventù, un peccato veniale. Del resto chi potrebbe mai giudicare il proprio vitello d’oro?

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Jensen Huang: quando la tecnologia diventa una fede

Quell’applauso rivela un problema ben più profondo, perché la Silicon Valley si è consegnata quasi del tutto all’adorazione dei suoi leader. In nessun’altra realtà il fenomeno appare evidente come in Anthropic. Quando una delegazione della società si è recata in Vaticano per discutere di Claude, lo ha fatto aperta alla possibilità che il modello avesse sviluppato un’anima. E quando un giornalista del New York Times ha trascorso un anno all’interno dell’azienda, si è trovato davanti a una cultura del lavoro chiusa in sé stessa e convinta di avere una missione esistenziale.

Niente di nuovo, a dirla tutta. La valle californiana è sempre cresciuta attorno a personalità fortissime, a dirigenti a cui vengono attribuite qualità quasi magiche, a figure come Steve Jobs dotate di un fascino capace di ammaliare chiunque. Il punto è che l’intelligenza artificiale ha accelerato parecchio questa dinamica. Il contatto con una tecnologia dai contorni futuristici ha spinto manager e lavoratori verso una sorta di messianismo, con l’ossessione di evangelizzare i pagani e convertirli alla vera fede.

La grande impunità dei leader tech

Da una parte c’è un discorso dal sapore evangelico, con l’ossessione per l’Apocalisse e per la salvezza attraverso la fede che rappresenta un marchio di fabbrica del monoteismo. Dall’altra c’è il legame strettissimo tra il successo dell’IA e quello dell’economia statunitense. Il mix ha reso figure come Jensen Huang praticamente intoccabili. Non sono soltanto i dipendenti di Nvidia a vedere in lui l’eroe di cui il settore ha disperatamente bisogno. Anche Donald Trump sa bene che una sua caduta equivarrebbe a un crollo della Borsa e quindi dei risparmi e poi dei consumi degli Stati Uniti.

Questo cocktail ha spalancato le porte di una vera e propria impunità. È difficile immaginare un altro dirigente d’azienda capace di uscire indenne non solo da una lunga serie di scandali sessuali ma anche da un rapporto più che probabile con un agente nemico. Morale e preferenze private a parte, la vera colpa di Huang è stata quella di essersi legato alla Cina, in senso letterale e figurato. All’interno del governo americano i sospetti sul suo comportamento sono considerati fondati e allarmanti, eppure il numero uno del colosso dei chip resta intoccabile perché lo è la sua azienda.

Dario Amodei, Sam Altman, Elon Musk, Jensen Huang e Mark Zuckerberg costruiscono il proprio successo su una proiezione costante della loro immagine e su una leadership insistente e indiscutibile. Il meccanismo regge perché giornalisti, lavoratori e aspiranti di ogni tipo comprano e alimentano quel racconto. Nella culla dell’innovazione il giudizio critico è stato messo da parte e sostituito dal culto della personalità, una ricetta che funziona soltanto quando il protagonista è irreprensibile e che altrimenti apre la strada a vere catastrofi.

Fonte: TecnoAndroid