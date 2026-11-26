Anthropic ha presentato Claude Ship, un pacchetto di tre strumenti pensati per seguire le pull request su GitHub nella fase che spesso fa perdere più tempo, cioè quella che arriva subito dopo l’invio di una modifica. La novità è già disponibile in beta per gli abbonati ai piani Team ed Enterprise che lavorano su GitHub e affida a Claude revisioni, correzioni e perfino approvazioni, sempre entro i limiti decisi dal team.

Chi scrive codice ogni giorno conosce bene la scena. Si chiude una modifica, si apre la pull request e si passa ad altro in attesa che qualcuno dia un’occhiata. Poi capita quello che capita spesso. A volte il controllo automatico si ferma per un errore, altre volte arriva una richiesta di correzione proprio quando la testa è già da tutt’altra parte, e il lavoro torna indietro, sulla scrivania di chi pensava di averlo archiviato. È esattamente questo il passaggio che Claude Ship vuole prendere in carico al posto degli sviluppatori.

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Code Review e PR Steward, chi controlla e chi corregge

Il primo tassello si chiama Code Review e con questo annuncio esce a sua volta dalla fase di prova. Il funzionamento è piuttosto intuitivo. Claude legge il codice contenuto nella richiesta di modifica e segnala ciò che merita un intervento. Fin qui si tratta di una revisione vera e propria, il genere di lavoro che normalmente spetta a un collega con un po’ di tempo libero e tanta pazienza.

La parte più interessante arriva con il secondo strumento, PR Steward, che non si limita a indicare i problemi ma mette direttamente mano alle correzioni. Può entrare in gioco in diverse situazioni, per esempio quando un test fallisce, quando due modifiche finiscono in conflitto tra loro oppure quando un collega lascia una richiesta nella discussione. Una volta sistemato il codice, l’assistente non lavora nell’ombra. Lascia infatti un commento in cui spiega cosa ha toccato, così chiunque segua la pull request può capire al volo quali interventi sono stati fatti e perché.

Claude Approvals e le regole decise dal team

La terza funzione ha un compito diverso rispetto alle altre due. Si chiama Claude Approvals e può dare il via libera a una modifica quando questa rientra nelle regole fissate dall’organizzazione. Un esempio aiuta a inquadrare meglio la questione. Un gruppo di lavoro potrebbe voler automatizzare il passaggio per una semplice correzione alla documentazione, continuando però a chiamare in causa un collega ogni volta che viene modificato il codice in produzione. Due casi molto diversi, con livelli di rischio altrettanto distanti, che possono quindi ricevere un trattamento differente.

I criteri restano comunque nelle mani del team, che li definisce in autonomia. Per arrivare alla decisione si possono sfruttare i risultati di Code Review e anche regole descritte in linguaggio naturale, senza doverle tradurre in qualcosa di più tecnico. Chi preferisce procedere con cautela ha poi a disposizione un approccio più graduale e può iniziare semplicemente osservando quali modifiche Claude approverebbe, senza attivare davvero le approvazioni.

Fonte: TecnoAndroid