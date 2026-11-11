Adobe e Google: Gemini in Photoshop, Acrobat entra in Gmail

La partnership tra Adobe e Google si allarga e porta con sé una novità concreta per chi lavora ogni giorno con documenti e immagini, cioè l’arrivo di Gemini in Photoshop e Acrobat insieme all’ingresso degli strumenti Adobe dentro i servizi di Mountain View. L’annuncio è stato dato durante Adobe MAX 2026, la conferenza in programma dal 10 al 12 novembre 2026 a Miami, in Florida. L’accordo punta a unire i software di produttività e creatività di Adobe con l’ecosistema di servizi e i modelli di intelligenza artificiale di Google, raggiungendo un bacino potenziale di oltre un miliardo di utenti al mese.

Alla base dell’intesa c’è un’esigenza molto pratica. Saltare da un’applicazione all’altra per modificare un PDF o rifinire una foto è un gesto che sembra banale ma interrompe facilmente la concentrazione, soprattutto quando si lavora su progetti complessi. Ecco perché la collaborazione va in due direzioni: da un lato le funzioni di Acrobat e degli altri programmi creativi Adobe entreranno in Google Workspace, in Gemini e nella Ricerca Google, dall’altro i modelli più avanzati del colosso californiano approderanno nelle app della casa di Photoshop.

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Acrobat dentro Drive e Gmail, con Gemini a fare da assistente

Tra le novità più rilevanti c’è senza dubbio quella che riguarda Adobe Acrobat, lo strumento dedicato alla gestione dei PDF. Verrà integrato direttamente in Google Drive e in Gmail così da permettere l’apertura e la modifica dei documenti con un percorso diretto, passando dal pulsante “Edit with” (letteralmente “Modifica con”) oppure dalle app suggerite nell’anteprima del file.

Non solo. La famiglia di modelli Gemini andrà a potenziare l’Assistente IA di Acrobat, che diventerà capace di dialogare con i PDF, analizzare testi complicati e generare in pochi passaggi presentazioni e report già pronti all’uso. Il tutto avviene in modo semplice e immediato, conversando con l’assistente in linguaggio naturale.

Anche il fronte dei connettori (le vecchie App connesse) di Adobe su Gemini e Gemini Enterprise si espande. Grazie a questi collegamenti sarà possibile ritoccare immagini, personalizzare elementi grafici e lavorare sui PDF restando direttamente nella chat con l’assistente. In ambito aziendale invece entra in gioco l’agente Adobe CX Enterprise Coworker, integrato in Gemini Enterprise, che servirà ad automatizzare la produzione di asset visivi e campagne di marketing.

Gemini Omni, Veo e Nano Banana nelle app creative di Adobe

Sul versante creativo e multimediale il cambiamento è altrettanto evidente. Adobe darà accesso ai modelli di generazione di immagini e video sviluppati da Google, ovvero Gemini Omni, Veo e Nano Banana, all’interno di Photoshop, Premiere, Firefly e Adobe Express. Una scelta che rientra nella strategia “partner model” dell’azienda, pensata per offrire ai creativi i modelli di IA più performanti del settore affiancandoli ai controlli di precisione tipici dei suoi software professionali.

In parallelo Adobe e Google DeepMind hanno avviato una collaborazione speciale dedicata alle funzioni di fotoritocco di nuova generazione. Il primo progetto riguarda la personalizzazione di un modello d’immagine pensato appositamente per Photoshop, con l’obiettivo di consentire modifiche in tempo reale attraverso un semplice prompt testuale e di mostrare le anteprime man mano che le richieste prendono forma.

L’ultimo tassello coinvolge la Ricerca Google. Gli strumenti creativi di Adobe diventeranno infatti accessibili direttamente nella AI Mode del motore di ricerca, permettendo di passare dalla ricerca di un’idea alla sua realizzazione grafica senza dover cambiare finestra.

Fonte: TecnoAndroid