Starlink Mini 2 arriva con batteria sostituibile a caldo

SpaceX ha presentato Starlink Mini 2, la nuova versione del suo terminale per l’internet satellitare che riunisce in un solo dispositivo la parabola, il router WiFi e, per la prima volta, anche una batteria integrata. Il tutto resta contenuto in un oggetto grande più o meno quanto un computer portatile, pensato quindi per chi ha bisogno di una connessione anche lontano da una presa di corrente. La novità che spicca di più riguarda proprio l’alimentazione, perché la batteria si può sostituire senza spegnere nulla.

Sul fronte del prezzo le informazioni arrivano da alcuni utenti su X, che hanno condiviso gli screenshot degli inviti ricevuti per ordinare Starlink Mini 2. Stando a quelle immagini, la parabola costa EUR 891, cioè circa 860 euro. Nella cifra è compreso un anno intero di servizio Roam Unlimited, un abbonamento a cui SpaceX attribuisce un valore di EUR 1.873, pari a circa 1.800 euro. In pratica l’acquisto porta con sé dodici mesi di connessione già inclusi, un dettaglio che pesa parecchio nel calcolo complessivo della spesa.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Autonomia e batterie da cambiare al volo

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, il nuovo terminale funziona fino a 4,5 ore con una carica completa. Non è una durata enorme, ma SpaceX ha previsto due strade per allungarla. La prima passa dalla batteria sostituibile: sarà possibile acquistare batterie aggiuntive, vendute separatamente, e montarle a caldo, cioè mentre il dispositivo è ancora in funzione, senza interrompere il collegamento. Chi si sposta spesso o lavora all’aperto per molte ore potrà quindi portarsi dietro qualche ricambio e continuare a navigare senza pause.

La seconda soluzione è più tradizionale. Starlink Mini 2 può essere collegato a una fonte di alimentazione da 60W tramite porta USB C, e in questo modo l’autonomia smette di essere un problema finché c’è energia disponibile. Si tratta di un’opzione comoda per chi usa il terminale in auto, in camper o semplicemente vicino a un power bank abbastanza potente. La combinazione tra batteria interna, ricambi e cavo rende il dispositivo piuttosto flessibile a seconda della situazione.

Più sottile del modello originale, ma un po’ più pesante

Viene spontaneo pensare che l’aggiunta di una batteria renda il terminale più ingombrante. Succede invece il contrario, almeno per quanto riguarda lo spessore. SpaceX è riuscita ad assottigliare Starlink Mini 2 fino a 23,1 mm, mentre la versione precedente del Mini arrivava a 38,5 mm. Una differenza ben visibile, che rende il nuovo modello più facile da infilare in uno zaino o in una borsa.

Qualcosa però si paga sul piano del peso. Proprio a causa della batteria, il dispositivo è leggermente più pesante e si attesta intorno alle 3,5 libbre, ovvero circa 1,6 chilogrammi. Resta invariata la certificazione IP67 contro polvere e acqua, già presente sul primo Mini, che permette di usare il terminale all’aperto senza particolari timori legati alle condizioni meteo o agli ambienti polverosi. Per ora i preordini sono aperti solo su invito e riservati ad alcuni clienti selezionati negli Stati Uniti, come indicato sul sito di Starlink. La stessa pagina precisa che Starlink Mini 2 arriverà presto anche per un numero maggiore di clienti e in altri paesi.

Fonte: TecnoAndroid