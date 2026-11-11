PlayStation Plus: Sony ritira l’app per lo streaming su PC

Sony ha confermato in via ufficiale che l’app PlayStation Plus pensata per lo streaming nel cloud su PC verrà ritirata il prossimo mese. Una decisione che chiude una strada importante per chi, pur senza avere una console collegata al televisore, poteva contare sul proprio computer per giocare in streaming grazie al servizio in abbonamento della casa giapponese. Il messaggio è arrivato chiaro e senza troppi giri di parole, e lascia poco margine a interpretazioni diverse.

Il momento scelto per comunicarlo è piuttosto curioso. L’annuncio è infatti arrivato durante la presentazione dei nuovi giochi di novembre 2026 destinati agli abbonati di PlayStation Plus Extra e Premium. Proprio mentre il colosso nipponico metteva in vetrina i titoli in arrivo per i suoi iscritti, è emersa anche la notizia meno gradita, ovvero che l’applicazione per computer smetterà di ricevere supporto.

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Lo streaming su PC di PlayStation Plus va in pensione

Per chi ha meno dimestichezza con l’argomento, vale la pena spiegare in parole semplici di cosa si parla. Lo streaming nel cloud permette di giocare senza installare nulla sul proprio dispositivo, perché il gioco gira su server remoti e arriva sullo schermo attraverso la connessione internet, un po’ come succede con un film su una piattaforma di video in streaming. L’app per PC serviva esattamente a questo, cioè a portare questa modalità sul computer degli abbonati.

Con il ritiro dell’applicazione, questa possibilità sparisce per chi utilizzava un computer da gaming come punto di accesso al servizio. I tempi sono anche abbastanza stretti, visto che lo stop è previsto già per il mese prossimo. Chi si era abituato a sfruttare il PC per giocare in streaming dovrà quindi fare i conti con questo cambiamento nel giro di poche settimane, senza un lungo periodo di transizione a disposizione.

La comunicazione riguarda nello specifico l’app PC e il suo supporto. Sony ha parlato chiaramente di un ritiro, quindi non di una semplice pausa o di un aggiornamento in arrivo, ma della fine vera e propria del software dedicato allo streaming su computer.

Sony e il rapporto sempre più freddo con il mondo PC

La scelta non arriva dal nulla. Da tempo la società giapponese sembra prendere le distanze dal mondo PC, e questo annuncio si inserisce in una direzione che appare sempre più marcata. Per molti appassionati che giocano sul computer si tratta dell’ennesimo colpo, l’ennesima batosta che va ad aggiungersi a un quadro già poco incoraggiante per chi non possiede una console PlayStation.

A pesare è anche il contrasto con il resto della serata. Da una parte c’era la presentazione dei nuovi contenuti per gli abbonati PlayStation Plus ai livelli Extra e Premium, cioè una notizia pensata per fare piacere agli iscritti. Dall’altra, nello stesso contesto, la conferma che una parte del pubblico perderà uno strumento che fino a oggi utilizzava regolarmente. Due messaggi di segno opposto, consegnati praticamente nello stesso momento.

Per i possessori di un PC da gioco la novità significa rinunciare a un canale che consentiva di accedere ai titoli in streaming senza passare da una console. Sony ha annunciato in modo ufficiale che la sua app per computer non verrà più supportata e che il ritiro dello streaming nel cloud su PC scatterà il prossimo mese.

Fonte: TecnoAndroid